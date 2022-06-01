Зміна формату оборони Одеси, – Труханов

Одеські комунальники почали демонтувати фортифікаційні споруди ще 30 травня. Він них звільнили Ланжеронівську, Рішельєвську та Катерининську вулиці. Як повідомив міський голова Геннадій Труханов, це було зроблено за рішенням військового командування.

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Демонтаж фортифікаційних споруд – це не скасування, а зміна формату оборони Одеси. А також відновлення необхідної життєдіяльності,

– заявив він.

Центральні вулиці Одеси звільнили від захисних конструкцій / Фото "Суспільне Одеса"

Мер додав, що сьогодні, 31 травня, президент Зеленський та український уряд чітко дали зрозуміти, що важливо відновлювати економіку. Це означає, що малий та середній бізнес повинні працювати, а вільний доступ до центру міста має у цьому допомогти.

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У Запоріжжі також поменшає захисних конструкцій

Дещо вільнішим стане і центр Запоріжжя. За словами секретаря міської ради Анатолія Куртєва, це також обумовлено необхідністю "економічної відбудови Запоріжжя" та покращення логістичного сполучення.

Він зауважив, що наразі надходжень до міського бюджету майже немає, і щоб виправити це, потрібно забезпечити ефективну роботу бізнесу. Для цього не лише приберуть захисні споруди з центру, а й до настання комендантської години вмикатимуть вуличне освітлення.

Куртєв запевнив мешканців, що підступи до міста укріплення дуже міцно, тож зараз Запоріжжя є справжньою фортецею. Рада оборони Запорізької області, куди входять військові, правоохоронці, міська та обласна влада, переконана, що війська окупантів у Запоріжжя не зайдуть.

Тому прошу вас не сіяти паніку і зберігати спокій. Ніхто у Запоріжжі ніяких рашистів не чекає і ніхто місто здавати не збирається,

– наголосив секретар міськради Запоріжжя.

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