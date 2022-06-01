Изменение формата обороны Одессы – Труханов

Одесские коммунальщики начали демонтировать фортификационные постройки еще 30 мая. От них освободили Ланжероновскую, Ришельевскую и Екатерининскую улицы. Как сообщил городской глава Геннадий Труханов, это было сделано по решению военного командования.

Обратите внимание Даже побережье может быть линией обороны: одесситов призвали не ходить на пляжи

Демонтаж фортификационных сооружений – не отмена, а изменение формата обороны Одессы. А также восстановление необходимой жизнедеятельности,

– заявил он.

Центральные улицы Одессы освободили от защитных конструкций / Фото "Суспільне Одеса"

Мэр добавил, что сегодня, 31 мая, президент Зеленский и украинское правительство четко дали понять, что важно восстанавливать экономику. Это означает, что малый и средний бизнес должны работать, а свободный доступ в центр города поможет в этом.

Труханов объяснил, зачем убрали защитные сооружения из центра Одессы: смотрите видео

В Запорожье также станет меньше защитных конструкций

Немного свободнее станет и центр Запорожья. По словам секретаря городского совета Анатолия Куртева, это также обусловлено необходимостью "экономического восстановления Запорожья" и улучшения логистического сообщения.

Он отметил, что сейчас поступлений в городской бюджет почти нет, и чтобы исправить это, нужно обеспечить эффективную работу бизнеса. Для этого не только уберут защитные сооружения из центра, но до наступления комендантского часа будут включать уличное освещение.

Куртев заверил жителей, что подступы к городу укреплены очень крепко, поэтому сейчас Запорожье является настоящей крепостью. Совет обороны Запорожской области, куда входят военные, правоохранители, городские и областные власти, убежден, что войска оккупантов в Запорожье не зайдут.

Поэтому прошу вас не сеять панику и сохранять спокойствие. Никто в Запорожье никаких рашистов не ждет и никто город сдавать не собирается,

– подчеркнул секретарь горсовета Запорожья.

Обратите внимание – в КГГА рассказали, что Киев строит первую границу обороны: смотрите видео