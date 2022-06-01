Он отметил, что российские захватчики делают это не просто так. Они пытаются оценить степень разрушений, нанесенных предварительными ракетными ударами.

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Угроза ракетных ударов в Одесской области все еще высока

Сергей Братчук раз напомнил о том, что Одесщина остается под угрозой ракетных ударов.

Враг может атаковать как с Черного моря, где находится фрегат-носитель ракет морского базирования "Калибр", так и с самолетов стратегической авиации с территории России.

– подчеркнул Братчук.

В то же время он попросил жителей не пренебрегать своей безопасностью. В частности, в вопросах, связанных с поведением со взрывоопасными предметами на побережье. Глава ОВА напомнил, что пляжи сейчас заминированы. И сделано это для того, чтобы сделать невозможным наступление врага.

Заметим, что в результате шторма в Черном море с якоря сорвались две российские мины . Об этом рассказали в строительстве Генштаба 1 июня. К счастью, их уже ликвидировали украинские специалисты. Одну из этих мин отнесло к берегу Одесщины. Ею занялись эксперты по подрывной команде ВМС. А другую обезвредили прямо в море.

Все еще неспокойной остается ситуация у захваченного острова Змеиный. В него российские военные отправили десантный катер "Дюгонь" , а также два скоростных катера "Раптор". Это сделали для того, чтобы обеспечить находящиеся там подразделения "второй армии мира" всем необходимым.

В Одессе из центра города убирают оборонительные сооружения

Из центра Одессы, а также Запорожья уберут часть фортификационных сооружений . Речь идет о противотанковых ежах, а также конструкции из бетонных блоков. Как отмечают местные власти, соответствующее решение позволит городам восстановить экономическую активность, а также поддержать бизнес.

К примеру, в Одессе их начали убирать еще 30 мая. Как рассказал мэр Геннадий Труханов, соответствующее решение приняло военное командование. Теперь освобождены от оборонных сооружений Ланжероновская, Ришельевская, а также Екатерининская улицы.

Секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев также отметил, что центр станет немного свободнее. Как отметил он, это необходимо, чтобы улучшить логистику, а также восстановление экономики города.

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