Прем'єр-міністр Шмигаль розповів, що Володимир Зеленський та Анджей домовилися про низку угод та питань щодо співпраці між Україною та Польщею. Між країнами вже існує угода про добросусідство. Однак, зважаючи на нові умови, тепер її розширюватимуть.

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Ключовими напрямками стануть:

пожвавлення транскордонної роботи;

дипломатична підтримка;

підтримка з боку Польщі кандидатства та вступу України до ЄС.

Шмигаль наголосив, що всі ці речі будуть доповненнями та стануть основою оновленої угоди про співробітництво й підтримку між Україною та Польщею.

Прем'єр анонсував міжурядові консультації

Шмигаль також подякував польським сім'ям, які приймають українців, змушених рятуватися від війни. Прем'єр наголосив, що це – особливо важливо й може бути пунктом роботи про співробітництво.

За словами Шмигаля, Польща однією з перших підтримала Україну зброєю. Окрім того, вона надає найбільше зброї серед країн ЄС. Загалом, якщо мовиться про грошовий еквівалент, Польща – другому місті після США.

Надзвичайно тісна співпраця з урядом Польщі. Вже 2 травня будуть міжурядові консультації. Вперше в історії. Вперше в такому широкому форматі, коли два уряди засідатимуть, вирішуватимуть багато спільних питань, підписуватимуть низку документів,

– заявив Шмигаль.

Дуда виступив у Раді

Анджей Дуда у травні 2022 року прибув до Києва. Президент Польщі виступив у Верховній Раді. Свою промову Дуда розпочав з того, що зачитав перші рядки гімну України та Польщі.

Польський лідер наголосив, що його країна ніколи не залишить Україну на самоті. Окрім того, він додав, що після побаченого у Бучі, Бородянці, Маріуполі з Росією не може бути справ, які були раніше.

Дуда також пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.

Польський лідер наголосив, що Україна та Польща мають разом будувати майбутнє. Воно буде засноване на справжній любові та розумінні.

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