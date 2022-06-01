Премьер-министр Шмыгаль рассказал, что Владимир Зеленский и Анджей Дуда договорились о ряде соглашений и вопросах сотрудничества между Украиной и Польшей. Между странами уже есть соглашение о добрососедстве. Однако, учитывая новые условия, теперь ее будут расширять.

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Ключевыми направлениями станут:

оживление трансграничной работы;

дипломатическая поддержка;

поддержка со стороны Польши кандидатства и вступления Украины в ЕС.

Шмыгаль подчеркнул, что все эти вещи будут дополнениями и станут основой обновленного соглашения о сотрудничестве и поддержке между Украиной и Польшей.

Премьер анонсировал межправительственные консультации

Шмыгаль также поблагодарил польских семей, которые принимают украинцев, вынужденных спасаться от войны. Премьер подчеркнул, что это особенно важно и может быть пунктом работы о сотрудничестве.

По словам Шмыгаля, Польша одним из первых поддержала Украину оружием. Кроме того, она предоставляет больше оружия среди стран ЕС. В общем, если речь идет о денежном эквиваленте, Польша – на втором городе после США.

Чрезвычайно тесное сотрудничество с правительством Польши. Уже 2 мая будут межправительственные консультации. В первый раз в истории. Впервые в таком широком формате, когда два правительства будут заседать, решать многие общие вопросы, подписывать ряд документов,

– заявил Шмыгаль.

Дуда выступил в Раде

Анджей Дуда в мае 2022 года прибыл в Киев. Президент Польши выступил в Верховной Раде. Свою речь Дуда начал с того, что зачитал первые строчки гимна Украины и Польши.

Польский лидер подчеркнул, что его страна никогда не оставит Украину в одиночестве. Кроме того, он добавил, что после увиденного в Буче, Бородянке, Мариуполе с Россией не может быть ранее дел.

Дуда также пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

Польский лидер подчеркнул, что Украина и Польша должны вместе строить будущее. Оно будет основано на подлинной любви и понимании.

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