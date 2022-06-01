Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій показали жахливі наслідки обстрілів.

Важливо Росіяни в центрі Сєвєродонецька, Зеленський назвав втрати ЗСУ: основне за 98 день війни

Так, за даними ДСНС, селище Очеретине у ніч проти 1 червня зазнало артилерійського обстрілу. Внаслідок цього було частково зруйновано:

Центр безпеки громадян,

декілька житлових будинків,

крамницю та пошкоджено ЦНАП.



Окупанти обстріляли Очеретине на Донеччині / Фото ДСНС



Наслідки обстрілів / Фото ДСНС

Зараз ситуація на фронті складна, адже тривають запеклі бої. Збройні Сили України чинять потужний опір, без якого ворог швидко просувався б територією України вглиб. Як сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маля, ворог сильний та наразі російська армія переважає за кількістю особового складу, озброєння та військової техніки. Але ЗСУ дуже потужно знищують і окупантів, і техніку.

Наразі мета росіян – вихід на географічні кордони Донецької та Луганської областей. Крім того, вони намагаються оточити українські війська, щоб шантажувати та здійснювати інший вплив, щоб мати перевагу на переговоррах,

– пояснила заступниця міністра оборони України.

Російські окупанти зараз всі сили кинули на те, щоб захопити всю Луганську область, а після цього – і Донецьку. Та для цього їм треба спочатку захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які поруч. Це два останні міста в Луганській області, які не перебувають під окупацією.

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов'янськ. Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник готує до застосування вертолітну ескадрилью Ка-52. Крім того, у районі міста Куп'янськ ворог відновив залізничний міст, аби перекидати свої війська та техніку.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанська, Сєвєродонецька та блокуванні основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов'янськ. А на Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.

На Сєвєродонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєвєродонецьк. Для посилення угруповання військ перекинув з території Росії до визначених районів боєприпаси та техніку.