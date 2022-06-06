Ракета "Сармат" – российская межконтинентальная баллистическая ракета, которая проходит испытания. В стране агрессорцы запугивают, что она может нанести мгновенный контрнаступательный удар.

К теме Ракета "Сармат": почему российское супероружие никто не боится

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что странам, которые до сих пор дают убежище российскому капиталу, есть над чем задуматься.

Очередной ядерный удар обещают в России. На этот раз – Черногория за непропуск самолета Лаврова и предательство "общей истории". Общая история России и Черногории? Это о виллах чиновников на Адриатическом побережье или яхтах в местных маринах? Странам, которые приютят российский капитал, есть о чем подумать,

– заметил Подоляк.

Угрозы России в сторону стран, не пропустивших самолет Лаврова

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригрозил ракетой "Сармат" Болгарии, Северной Македонии и Черногории.

Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и черногорцев, сдавших нашу общую историю, согласие на пролет не будет спрашивать. Как и у других шведов,

– сказал Рогозин.

К слову, ранее он заявлял, что "Сармат" может "снести половину берега какого-нибудь большого континента, который может не понравиться своей агрессивной политикой".

Инцидент с Лавровым

На 6 – 7 июня у Лаврова была запланирована поездка в Белград. Он должен был встретиться с президентом Сербии Вучичем, министром иностранных дел Николаем Селаковичем, спикером парламента Ивицей Дачичем и Патриархом СПЦ Порфирием и российским послом. Цель визита не объявляли.

Но не так случилось, как думалось. Авиапространство для самолета Лаврова быстро закрыли Черногория, Северная Македония и Болгария , так что он так и не сумел попасть в "братскую" Сербию. Министерство иностранных дел России подтвердило отмену визита.

Страна-террористка часто угрожает ядерным ударом

Утром 5 июня на российских пропагандистских каналах появилось новое интервью Путина, в котором он еще раз угрожал ядерным ударом. В частности, он сказал, что если Запад будет поставлять Киеву ракеты большей дальности, то Россия сделает "выводы". И заявил, что "будет наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает".

Путин не уточнил, какие именно объекты имел в виду, поскольку российские ракеты и так регулярно прилетают по жилым домам, школам, больницам и гуманитарным штабам. Оккупанты обстреливают все – даже туалеты и сараны.

При этом с самого начала полномасштабной войны Россия регулярно шантажирует Украину и страны Запада ядерным ударом.

В Сенате США предполагают, что Путин может применить ядерное оружие из-за собственного поражения и военных успехов Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что в случае возможного ядерного удара Штаты не оставят Украину в одиночестве.

В ООН уже тоже заявили, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной.

Между тем в МВД Украины убеждены , что Россия не решится на такой шаг.

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