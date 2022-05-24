Все чаще в качестве инструмента этого уничтожения упоминаются виды вооружений, которые не стоят на вооружении российской армии. Например, все чаще стали российские пропагандисты вспоминать о ракете "Сармат", которая в настоящее время только проходит испытания и вряд ли продолжит их проходить, но об этом чуть позже.

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Угрозы задним числом

Дело в том, что на прошлой неделе, такой деятель как Дмитрий Рогозин заявил, что в скором времени на боевое дежурство будет поставлено около 50 новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат", а серийные поставки ракеты планируется начать к концу осени этого года.

Однако слова Рогозина, как это зачастую у россиян и бывает, не более чем сотрясание воздуха, ничего общего с реальностью не имеющее. Но обо всем по порядку.

Прежде всего, напомню, что первые бросковые испытания МБР "Сармат", которые планировались на 2016 год, были проведены лишь в 2018-м, а возобновились в 2020-м году. Такие задержки были вызваны большим количеством технического и технологического характера проблем, возникавших в рамках подготовки ракеты к испытаниям.

"Авангард" тянет на дно

Фактически, "Сармат" не поступил в строй на момент, когда на вооружение был уже принят комплекс "Авангард". В свою очередь, неуязвимый и “не имеющий аналогов в мире” комплекс "Авангард", которым в формате мультика в свое время пугал Запад президент России, должен был устанавливаться именно на “Сарматах”.

И вот тут начинается самое интересное.

Российские ракетчики вышли из ситуации с запаздывающим "Сарматом" тем, что комплекс "Авангард", было решено до 2027 года устанавливать на старых советских МБР УР-100Н УТТХ, не выпускаемых с 1985 года. Согласно плану поставок "Авангардов", в войска с 2019 по 2027 года будет передано в количестве 12 единиц.

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То есть, возникает вопрос, если план был составлен на несколько лет вперед, о каком таком производстве МБР "Сармат" в количестве 50 единиц может идти речь, если всего "Авангардов" будет произведено 12?

Что с санкциями

Но даже не этот странный факт-несоответствие, вызывает главный вопрос, а то, что в состав МБР "Сармат" входит немалая элементарная электронная база иностранного производства.

Проще говоря – иностранные микросхемы и микроэлементы.

То есть, производство МБР "Сармат", благодаря санкциям, на сегодняшний день может быть не более чем штучным и не факт, что имеющихся запасов микроэлементов хватит даже на ракеты в рамках испытаний.

Клоунада

Что же мы имеем? Рогозин пугает мир полусотней ракет, которые не завершили испытания и вряд ли завершат, а даже если и завершат, то необходимого количества боевых комплексов для них в ближайшие 10 лет точно не будет произведено?

И это я ещё не вспомнил того факта, что комплекс "Авангард" так же критически зависим от западных микросхем и планы поставок их в войска, даже на старой советской ракете, уже срываются.

Владея этой информацией одно удовольствие слушать Рогозина.

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