Все частіше як інструмент цього знищення згадуються види озброєнь, які не стоять на озброєнні російської армії. Наприклад, все частіше російські пропагандисти почали згадувати про ракету "Сармат", яка нині лише проходить випробування і навряд чи продовжить їх проходити, але трохи пізніше.

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Погрози заднім числом

Справа в тому, що минулого тижня такий діяч як Дмитро Рогозін заявив, що незабаром на бойове чергування буде поставлено близько 50 нових міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) "Сармат", а серійне постачання ракети планується розпочати до кінця осені цього року.

Однак слова Рогозіна, як це часто у росіян і буває, не більше ніж струс повітря, нічого спільного з реальністю не має. Але все по порядку.

Насамперед нагадаю, що перші випробування МБР "Сармат", які планувалися на 2016 рік, були проведені лише 2018-го, а відновилися лише 2020-го року. Такі затримки були викликані великою кількістю технічного та технологічного характеру проблем, що виникали у рамках підготовки ракети до випробувань.

"Авангард" тягне на дно

Фактично, "Сармат" не вступив у дію на момент, коли на озброєння було вже прийнято комплекс "Авангард". У свою чергу, невразливий і "не має аналогів у світі" комплекс "Авангард", яким у форматі мультика свого часу лякав Захід президент Росії, повинен був встановлюватися саме на "Сарматах".

І ось тут починається найцікавіше.

Російські ракетники вийшли із ситуації із запізнілим "Сарматом" тим, що комплекс "Авангард" було вирішено до 2027 року встановлювати на старих радянських МБР УР-100Н УТТХ, що не випускаються з 1985 року. Згідно з планом поставок "Авангардів", у війська з 2019 до 2027 року буде передано у кількості 12 одиниць.

Пан Рогозін змушений розповідати казочки / "Роскосмос"

Тобто виникає питання, якщо план було складено на кілька років уперед, про яке таке виробництво МБР "Сармат" у кількості 50 одиниць може йтися, якщо всього "Авангардів" буде вироблено 12?

Що по санкціях

Але навіть не цей дивний факт-невідповідність викликає головне питання, а те, що до складу МБР "Сармат" входить чимала елементарна електронна база іноземного виробництва. Простіше кажучи – іноземні мікросхеми та мікроелементи.

Тобто виробництво МБР "Сармат" завдяки санкціям на сьогоднішній день може бути не більш ніж штучним і не факт, що наявних запасів мікроелементів вистачить навіть на ракети в рамках випробувань.

Клоунада

Що ж ми маємо? Рогозін лякає світ півсотнею ракет, які не завершили випробування і навряд чи завершать, а навіть якщо й завершать, то необхідної кількості бойових комплексів для них у найближчі 10 років точно не буде зроблено?

І це я ще не згадав того факту, що комплекс "Авангард" так само критично залежить від західних мікросхем і плани постачання їх у війська, навіть на старій радянській ракеті, вже зриваються.

Володіючи цією інформацією, одне задоволення слухати Рогозіна.

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