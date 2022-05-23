Запитання невпопад

І чи не пора нам зберегти Путіну обличчя (закреслено), врятувати декого на Заході од Гааги (закреслено й заштриховано), погодитися з Росією і пєрєстать стрєлять.

Зверніть увагу Довбой*би – це не образлива назва, бути ними – це доля росіян

Важко не запідозрити, що почалась "широкомасштабна інформаційна спецоперація" з умовляння українців припинити опір.

Не всі готові до великих змін, які потягне за собою колапс Росії, ох не всі. Пожалійте Абрамовича, в нього дєтушкі малиє (атож, каннське па-де-де рєжісьорів Кірюші й Сірожі – теж із цього кошика).



В Україні почали лунати вигідні Росії наративи про війну, які вона ж і проплатила / Скриншот сторінки

Актуальне Чому від перемоги України над Росією залежить доля світу

Балакучі голови Кремля – не лише в телевізорі

Здавалось би, де Канни, а де сільська маршрутка, але дуже схоже, що ці трюки з однієї каси – що дядя, який став виступати в автобусі за капітуляцію, теж не безплатно це робив, дуже вже класичний прийом за описом.

А це, зі свого боку, значить, що таких дядь і тьоть у нашому громадському транспорті найближчим часом з'явиться більше, гроші перераховано. Будьмо уважні.

Важливо – радник очільника МВС припустив, що росія після поразки знову може зважитися на війну: дивіться відео