Ракета "Сармат" – російська міжконтинентальна балістична ракета, яка наразі проходить випробування. У країні агресорці залякують, що вона може завдати миттєвого контрнаступального удару.

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Радник глави Офісу Президента України Михайло подоляк зауважив, що країнам, які досі дають прихисток російському капіталу, є над чим задуматись.

Черговий ядерний удар обіцяють у Росії. Цього разу – Чорногорії за непропуск літака Лаврова та зраду "спільної історії". Спільна історія Росії та Чорногорії? Це про вілли чиновників на Адріатичному узбережжі чи яхти в місцевих маринах? Країнам, які дають прихисток російському капіталу, є про що подумати,

– зауважив Подоляк.

Погрози Росії у бік країн, які не пропустили літак Лаврова

Гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін пригрозив ракетою "Сармат" Болгарії, Північній Македонії та Чорногорії.

От чим гарний "Сармат"? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румунів і чорногорців, які здали нашу спільну історію, згоду на проліт не питатиме. Як і в інших шведів,

– сказав Рогозін.

До слова, раніше він заявляв, що "Сармат" може "знести половину берега якогось великого континенту, який може не сподобатися своєю агресивною політикою".

Інцидент з Лавровим

На 6 – 7 червня у Лаврова була запланована поїздка до Белграда. Він мав зустрітись з президентом Сербії Вучичем, міністром закордонних справ Ніколою Селаковичем, спікером парламенту Івіцей Дачичем і Патріархом СПЦ Порфірієм та російським послом. Мету візиту не оголошували.

Але не так сталося, як гадалося. Авіапростір для літака Лаврова хутко закрили Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія, тож він так і не зумів потрапити до "братньої" Сербії. Міністерство закордонних справ Росії підтвердило скасування візиту.

Країна-терористка часто погрожує ядерним ударом

Зранку 5 червня на російських пропагандистських каналах з'явилось нове інтерв'ю Путіна, в якому він вкотре погрожував ядерним ударом. Зокрема він сказав, що якщо Захід постачатиме Києву ракети більшої дальності, то Росія зробить "висновки". Й заявив, що "завдаватиме ударів по тих об'єктах, які поки не чіпає".

Путін не уточнив, які саме об'єкти мав на увазі, оскільки російські ракети й так регулярно прилітають по житлових будинках, школах, лікарнях та гуманітарних штабах. Окупанти обстрілюють все – навіть туалети та сараї.

При цьому від початку повномасштабної війни Росія регулярно шантажує Україну та країни Заходу ядерним ударом.

У Сенаті США припускають, що Путін таки може застосувати ядерну зброю через власну поразку та воєнні успіхи України. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що у випадку можливого ядерного удару Штати не залишать Україну на самоті.

В ООН вже теж заявили, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною.

Тим часом у МВС України переконані, що Росія не наважиться на такий крок.

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