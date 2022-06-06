Авіапростір для Лаврова закрили Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія. Про це ще 5 червня повідомляли ЗМІ.

До теми Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили повітряний простір для літака Лаврова, – ЗМІ

Лавров не поїде до Сербії

Візит до Сербії Сергія Лаврова скасовано через те, що троє сусідів країни відмовилися дозволити його літаку використовувати їхній повітряний простір. Член ЄС Болгарія наклала заборону на польоти разом із Північною Македонією та Чорногорією – країнами, які сподіваються, як і Сербія, приєднатися до ЄС,

– мовиться в повідомленні.

У BBC пишуть, що Міністерство закордонних справ Росії підтвердило скасування візиту. Заборону повітряного простору ЄС спричинило вторгнення Росії в Україну.

Відомо, що Лавров мав бути в Белграді 6 – 7 червня. Він хотів зустрітись з президентом Сербії Вучичем, міністром закордонних справ Ніколою Селаковичем, спікером парламенту Івіцей Дачичем і Патріархом СПЦ Порфірієм. Також Лавров має зустрітись із послом Росії. Мету візиту не оголошували.

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Сербія – друг Росії

Сербія не приєдналася до широкомасштабних санкцій ЄС проти Росії. ЄС і Великобританія ввели повну заборону на польоти російських літаків, враховуючи і приватні літаки олігархів, через кілька днів після вторгнення 24 лютого.

Як і багато інших європейських країн, Сербія в значній мірі залежить від російського газу.

На початку березня тисячі проросійсько налаштованих сербів пройшли маршем Белградом, що свідчить про традиційно тісні зв'язки цих країн.

Водночас Сербія хоче вступити до Європейського Союзу. Але свої дружні стосунки з Росією не приховує. Ба більше, президент країни каже, що гарні відносини з країною-агресором вона збереже, попри все.

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