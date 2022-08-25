Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в эфире 24 канала сообщил, что это не станет преградой для продолжения действий, которые осуществляют ВСУ.

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Он пояснил, что эти "референдумы" не имеют никакой юридической силы. Кроме того, не стоит бояться, что россия применит ядерное оружие, ведь что происходит последние 6 месяцев на территории россии? Мы ничего не делаем, но они постоянно пытаются обвинить нас в том, что мы обстреливаем их населенные пункты.

Если они обвиняют именно ВСУ, что те якобы причастны к обстрелу населенных пунктов на их территориях, то что дальше? Какие действия?,

– отметил Александр Коваленко.

Он напомнил, что постоянно что-то взрывается и появляется больше "хлопка" во временно оккупированном Крыму, который россияне считают своей территорией. Однако какая реакция?

"Не будет никакого применения ядерного оружия. Не будет использования никакой доктрины. Они могут себе проводить какие-либо "референдумы" – это совсем не изменит ситуацию. Я потом посмотрю на поведение всех этих "референдумщиков", когда ВСУ вернут территории, где будут проведены эти шабаши", – добавил Коваленко.

По его словам, эти псевдореферендумы в будущем россия сможет использовать только как информационный элемент. К примеру, "там были люди, которые хотели жить вместе с россией".

Смотрите полное видео с Александром Коваленко на ютубе 24 канала:

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