В этом убеждены аналитики из Института по изучению войны. Там заметили, что враг не сможет и 11 сентября провести "референдум", о котором так долго мечтал.

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Междоусобицы не позволят

Эксперты, подробнее изучившие этот вопрос, рассказали, что может помешать проведению "референдума". Например, негативное влияние оказывают недоразумения внутри оккупационных "администраций". Кроме того, дестабилизируют ситуацию местные партизанские движения, регулярно совершающие покушения на гауляйтеров и их прихвостней.

В Институте по изучению войны цитируют депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя. Он 26 августа рассказал, что местные оккупанты едва находят тех, кто будет отвечать за подготовку и проведение "референдума". А все потому, что местные жители не хотят быть причастны к этому. Да и сам враг уже не слишком доверяет украинским коллаборантам.

В то же время Хлань заметил, что российская сторона старается минимизировать свое присутствие. Мол, нужно подать все так, как будто это именно херсонцы изъявили желание провести "референдум", чтобы стать частью россии. И, не исключает депутат, таково было указание самого путина.

Без постановочных "референдумов" ничего не получится

Аналитики отметили, что власти россии действительно могут насильственно аннексировать территории. Но для этого нужно будет буквально устраивать театральные действия, чтобы продемонстрировать хоть какой-то "референдум".

Но враг не решается это сделать, знает, что столкнется как с украинским сопротивлением, так и нападениями партизан. Их активность изрядно препятствует планам захватчиков. Более того, заставляет их постоянно передвигать даты вероятных "референдумов".

В Институте по изучению войны отмечают, что в кремле делают все возможное для того, чтобы была хотя бы видимость поддержки горожан. Мол, без этого компонента враг даже не будет рисковать проводить "референдум". Но поскольку местное население и не планирует подыгрывать оккупантам, они проиграют эту битву.

Напомним, что враг планировал провести "референдум" в конце апреля. Вскоре ему пришлось подвинуть свои планы на май, потом июнь. Но остановились захватчики на 11 сентября. В этот день в россии проходит единый день голосования. Но и то не факт, что тогда будет происходить "волеизъявление" на временно оккупированных территориях Украины.

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