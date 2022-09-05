В эфире одного из пропагандистских российских СМИ херсонский коллаборант кирилл стремоусов заявил, что к псевдореферендуму якобы все готово, но необходимо взять паузу.

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Оккупанты в очередной раз перенесли псевдореферендум на Херсонщине

Предатель заявил, что сейчас референдум невозможно провести из-за "всех тех событий", вероятно, имея в виду наступление ВСУ. При этом он пытается убедить, что жители области якобы "готовы бежать на референдум, чтобы стать полноценным субъектом одной большой единой страны, которая может защитить".

Мы подготовились к голосованию, хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока сделаем паузу,

– сказал он.

Пропагандистские издания, цитируя стремоусова, говорят, что референдум отменен из-за "ситуации с безопасностью". Также он заявил, что слова вице-премьера Украины Ирины Верещук об уголовной ответственности для участников референдума якобы не помешают его проведению.

Псевдореферендум на Херсонщине: что нужно знать

Заметим, что россия уже несколько раз переносила дату "референдума" в Херсонской области. Ситуацию для врага усложняют наступление ВСУ и сопротивление местного населения.

Ранее Ирина Верещук заявила, что участие в фейковом псевдореферендуме оккупантов тоже считается коллаборационизмом. И если участие человека в таком "референдуме" будет доказано, то за это можно получить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Чиновник посоветовала жителям оккупированной Херсонщины эвакуироваться. Если такой возможности нет, надо всевозможными способами избегать сотрудничества с оккупантами.

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