Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він наголосив, що, виходячи з реалій ситуації на Херсонщині, помітно, що кількість російських військ там не зменшується, туди кидають всіх, кого можуть.

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За його словами, там окупанти ведуться це меркантильні "заманухи" – російським військовим пропонують контракти.

“Але всі ці військові на чужій території відчувають себе деморалізованими, але вони профінансовані російським керівництвом. Тому розслаблятися не треба, бо це найманці, які будуть воювати за гроші до останнього", – сказав Світан.

Вийти з правобережжя Херсонщини російські війська навряд чи наважаться без отримання наказу. А такого наказу російське політичне керівництво не дасть, яке напряму керує процесом ведення війни,

– заявив військовий експерт.

На його думку, правобережне угрупування, а це 20 тисяч заручників свого політичного керівництва, – це смертники. "Вони звідти можуть піти лише в пакетах і більше ніяк", – додав Світан.

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