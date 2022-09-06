Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він наголосив, що, виходячи з реалій ситуації на Херсонщині, помітно, що кількість російських військ там не зменшується, туди кидають всіх, кого можуть.
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За його словами, там окупанти ведуться це меркантильні "заманухи" – російським військовим пропонують контракти.
“Але всі ці військові на чужій території відчувають себе деморалізованими, але вони профінансовані російським керівництвом. Тому розслаблятися не треба, бо це найманці, які будуть воювати за гроші до останнього", – сказав Світан.
Вийти з правобережжя Херсонщини російські війська навряд чи наважаться без отримання наказу. А такого наказу російське політичне керівництво не дасть, яке напряму керує процесом ведення війни,
– заявив військовий експерт.
На його думку, правобережне угрупування, а це 20 тисяч заручників свого політичного керівництва, – це смертники. "Вони звідти можуть піти лише в пакетах і більше ніяк", – додав Світан.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- ЗСУ звільнили прифронтове селище Високопілля, що на Херсонщині. Там росіяни зосередили оперативні запаси щонайменше 2 батальйонно-тактичних груп 11 російської десантної бригади.
- Відомо, що під час окупації загарбники та їхні поплічники вчиняли масові репресії щодо цивільного населення – селище вже назвали "другою Бучею". У мережі з'явилося зворушливе відео, як мешканці зустрічають українських військових у рідному селищі.
- На Півдні України у Збройних Сил все йде за планом. Українці перехоплюють ініціативу, звільняють населені пункти та намагаються повторити той сценарій, що був на Півночі нашої держави весною.
- Посилення активності сил оборони України на херсонському напрямку призвело до стрімкого збільшення дезертирів серед примусово відправлених окупантами на війну жителів Донеччини та Луганщини. За це кадирівці їх масово розстрілюють.
- Крім того, контрнаступ ЗСУ на Півдні відчутно погіршує матеріально-технічний потенціал росії. Також в окупантів помітили високий рівень дезорганізації. Вони вже заявили про те, що переносять референдум на Херсонщині.
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