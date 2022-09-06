Україна вимагає гумкоридор для евакуації навколо ЗАЕС

До слова, лише 5 вересня територію ЗАЕС покинула місія МАГАТЕ. Тож, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих областей Ірина Верещук заявила, що Україна вимагає гуманітарний коридор для евакуації жінок і дітей із територій навколо ЗАЕС.

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Верещук підкреслила, що сьогоднішні російські обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього, шостого енергоблока. Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися.

Люди масово звертаються до нас по допомогу – вони намагаються залишити небезпечну територію. Ми вкотре звертаємося до росії з вимогою надати нам гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, літніх людей!

– закликала вона.