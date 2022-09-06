Україна вимагає гумкоридор для евакуації навколо ЗАЕС
До слова, лише 5 вересня територію ЗАЕС покинула місія МАГАТЕ. Тож, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих областей Ірина Верещук заявила, що Україна вимагає гуманітарний коридор для евакуації жінок і дітей із територій навколо ЗАЕС.
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Верещук підкреслила, що сьогоднішні російські обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього, шостого енергоблока. Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися.
Люди масово звертаються до нас по допомогу – вони намагаються залишити небезпечну територію. Ми вкотре звертаємося до росії з вимогою надати нам гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, літніх людей!
– закликала вона.
Віцепрем'єр Ірина Верещук констатувала, що росія офіційно відмовляється надавати такі коридори. Втім, Україна продовжить намагатися допомогти своїм громадянам виїхати у більш безпечні місця.
Обстріли Запорізької АЕС: що відомо
- Російські війська захопили Запорізьку АЕС ще в березні. Окупанти почали шантажувати світ – замінували станцію і погрожували підірвати її.
- У серпні росія вдалася до ядерного тероризму. Через провокації окупантів вперше сталося знеструмлення Запорізької АЕС. Кілька разів відбувалося аварійне відключення енергоблоків.
- 1 вересня ЗАЕС відвідала місія МАГАТЕ на чолі з її керівником Рафаелем Гроссі, який говорив, що фізична цілісність ЗАЕС була порушена декілька разів.
- У понеділок, 5 вересня, місія покинула станцію. До слова, цього ж дня через обстріли окупантів на станції відключили останній 6 блок.