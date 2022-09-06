Украина требует гумкоридор для эвакуации вокруг ЗАЭС

К слову, только 5 сентября территорию ЗАЭС покинула миссия МАГАТЭ. Министерство по реинтеграции временно оккупированных областей Ирина Верещук заявила, что Украина требует гуманитарный коридор для эвакуации женщин и детей с территорий вокруг ЗАЭС.

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Верещук подчеркнула, что сегодняшние российские обстрелы спровоцировали пожар и отключение от сети последнего, шестого энергоблока. Мирные граждане из окрестных населенных пунктов хотят как можно быстрее эвакуироваться.

Люди массово обращаются к нам за помощью – они пытаются покинуть опасную территорию. Мы еще раз обращаемся к россии с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей!

– призвала она.