Дело в том, что в Харьковской области россияне не были готовы к активной обороне. Об этом для 24 канала рассказал военный обозреватель Роман Бочкала.

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"Фактически это для них стало полной неожиданностью. Имею в виду контрнаступление ВСУ. Вы же видите, что очень хорошо сработала история относительно Юга и именно там россияне начали сосредотачивать свои кадровые подразделения. Фактически, в Харьковской области осталась росгвардия, мобилизованная с псевдореспублик", – сказал Бочкала.

оккупанты ошиблись

По словам военного обозревателя, россияне не были готовы к контрнаступлению. Они сейчас думают, как спасать штаб своей армии и Изюме.

Есть основания полагать, что этот штаб может оказаться в окружении,

– отметил Бочкала.

Он пояснил, что оккупанты, которые есть на Харьковщине, должны содержать территории. Они требовались только для того, чтобы контролировать местное население. Это не те спецподразделения, которые необходимы для активного наступления или обороны.

"Это еще раз говорит о том, что оккупанты очень сильно ошиблись. Мы снова наблюдаем, что они не умеют воевать и анализировать ситуацию. У них очень ограниченные или ложные разведывательные данные", – сказал обозреватель.

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Сократили задачу

Российское командование хочет держать людей в информационном пузыре. Минобороны кафиров молчит о провале на Харьковщине, а генштаб не упоминает в своих сводках. Бочкала считает, что это происходит от неожиданного поражения.

"Они же привыкли действовать по определенным своим темникам. Пожалуй, еще нет объяснений от руководства. О Балаклее они ничего не сказали, просто умолчали, будто ничего не было. Не знаю, что они будут говорить о Купянске. Интересно, что будут говорить завтра о Изюм", – сказал Бочкала.

Он добавил, что россияне на официальном уровне начали больше говорить о Донбассе и "освобождении его народа". Это говорит о стратегическом сокращении их задач.

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