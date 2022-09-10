Соответствующую информацию подтвердил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин. Это произошло 10 сентября.
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Над самой высокой точкой Харьковщины уже наш флаг
Владимир Мацокин заявил, что в Изюме находятся Вооруженные Силы Украины. Он также добавил, что:
- нельзя сказать, что военная операция по освобождению Изюма окончена;
- однако наши военные работают.
И над (горой – 24 канал) Кременец, а это самая высокая точка Харьковской области, уже развевается наш сине-желтый флаг. Это подтверждено,
– заявил заместитель мэра Изюма.
Он также заверил, что это настоящий праздник – День освобождения города.
"10 сентября – день освобождения Изюма от рашистских захватчиков", – сообщил Мацокин.
В сети опубликовали фото ВСУ в Изюме / Фото ГРУНТ
ВСУ вошли в Изюм
Стоит вспомнить, что перед этим 10 сентября в сети начали распространять видео, на которых видно, что украинские войска заходят в Изюм Харьковской области. На опубликованных кадрах видно, как:
- ВСУ осматривают заброшенные позиции российских оккупантов возле стелы с надписью Изюм;
- оккупанты оставили там много снарядов.
Накануне 9 сентября оттуда сбежали российские захватчики.
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