Російські пропагандисти кажуть, що на кордоні росії та квазіреспубліки Луганська може статися гуманітарна катастрофа. Адже колаборанти та зрадники тікають масово, знаючи, що тут за зраду їх чекає покарання. Утворився затор, інформує 24 канал.

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У росії не дуже чекають, відправляють на фільтрацію

Черга із машин вишикувалась чимала. Ймовірно, тікають ті, хто добре прижився при окупантах, зрадив Україну і отримав посаду. Тепер бояться відповідати за це і хочуть врятуватись. Також це можуть бути ті, хто ходив на проросійські мітинги. А навіть і вчителі, яких ворог завіз, щоб насаджувати в голови українських дітей свою пропаганду. Та довго вони тут не затримались і тепер можуть тікати.

Та росіянам байдуже, хто є хто і вони проводять фільтрацію, яка займає багато часу. Іноді на переходах людей тримають по кілька діб. Знаючи росіян і те, що їм байдуже на людей навіть своїх, то тут винятку не зроблять. Може виникнути гуманітарна катастрофа. Адже втікачі без води та їжі.

Черги з втікачів: дивіться відео

Натомість вже згодом губернатор Бєлгородської області в'ячеслав Гладков повідомив, що черг нібито вже немає. Все у звичному для росіян дусі. Ще вночі на пунктах пропуску були тисячі машин. А до обіду вони зникли з блискавичною швидкістю. Та їм головне заявити, що проблему вирішили і заспокоїти населення.

Як тікають росіяни через контрнаступ ЗСУ

З Донецька втік навіть сам ватажок бойовиків денис пушилін. Це стало відомо на тлі інформації, що ЗСУ зайшли в Донецький аеропорт. Поки що невідомо, куди саме втік ватажок бойовиків та "керівник" квазіутворення в Донецькій області. Ймовірно, він міг втекти до росії. Варіантів у пушиліна не так уже й багато.

Один із російських військових навіть викладав відео момент контрнаступу наших військових на Харківщині. На кадрах видно блискавичну втечу окупантів, які "своїх не кидають".

Джерела в розвідці повідомляли, що з території проросійської квазіреспубліки на Луганщині почали втікати представники "влади". Ватажки бойовиків забирають із собою все, що змогли награбувати.

Ворог вигадав цікавий спосіб для втечі: дивіться відео