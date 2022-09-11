Объясняем на интерактивной онлайн карте боевых действий, какие населенные пункты удалось освободить нашим военным положением на 20:30 11 сентября.

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ВСУ освободили по меньшей мере десяток населенных пунктов

Утром 11 сентября Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что нашим военным 10 сентября удалось освободить город Купянск Харьковской области.

Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные Силы Украины освободили поселок городского типа Чкаловское Харьковской области.

И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села,

– сказал президент Украины.

В Чкаловское вернулся флаг Украины: смотрите видео

Ориентировочно в 11:30 местные власти сообщили, что в поселке городского типа Казачья Лопань уже развевается украинский флаг. Ориентировочно в 17 часов глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко рассказал, что ВСУ уже на самой границе и зашли в Казачью Лопань.

Впоследствии в социальных сетях появилось фото и видео из города Волчанск, который находится недалеко от границы с россией. Там также развевался украинский флаг.

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Кроме того, наши бойцы освободили также поселок городского типа Двуречная и Большой Бурлук на Харьковщине.

Также Вооруженные Силы Украины поработали к югу от Изюма. Поэтому под украинским флагом уже такие населенные пункты Харьковщины:

село Западня в Змиевском районе;

Гнилица Первая в Великобурлукском районе;

Кондрашовка в Купянском районе;

Липцы в Харьковском районе и другие населенные пункты.

По данным DeepStateMap.Live, 11 сентября вывесили украинский флаг над Токаревкой.



Карта освобожденных и оккупированных территорий (освобожденные обозначены зеленым) / Скриншот 24 канала

Важно отметить, что ориентировочно в 19:40 11 сентября бойцы Добровольческого подразделения "Хартия" вышли на государственную границу Украины на севере Харьковщины.

ВСУ вышли к государственной границе на севере Харьковской области: смотрите видео

Более того, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опубликовал фото, как украинский флаг взвился в поселке Песчаное в Старобельском районе.

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