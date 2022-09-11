Пояснюємо на інтерактивній онлайн мапі бойових дій, які населені пункти вдалось звільнити нашим військовим станом на 20:30 11 вересня.

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ЗСУ звільнили щонайменше десяток населених пунктів

Вранці 11 вересня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що нашим військовим 10 вересня вдалось звільнити місто Куп'янськ на Харківщині.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України звільнили селище міського типу Чкаловське Харківської області.

І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села,

– сказав президент України.

У Чкаловське повернувся прапор України: дивіться відео

Орієнтовно об 11:30 місцева влада повідомила, що у селищі міського типу Козача Лопань вже майорить український прапор. Орієнтовно о 17 годині голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко розповів, що ЗСУ вже на самому кордоні і зайшли у Козачу Лопань.

Згодом у соціальних мережах з'явилося фото та відео з міста Вовчанськ, яке неподалік від кордону з росією. Там також замайорів український прапор.

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Окрім того, нашій бійці звільнили також селище міського типу Дворічна та Великий Бурлук, що на Харківщині.

Також Збройні Сили України попрацювали на південь від Ізюма. Тому під українським прапором вже такі населені пункти Харківщини:

село Западня у Зміївському районі;

Гнилиця Перша у Великобурлуцькому районі;

Кіндрашівка у Куп'янському районі;

Липці у Харківському районі та інші населені пункти.

За даними DeepStateMap.Live, 11 вересня вивісили український прапор над Токарівкою.



Карта звільнених та окупованих територій (звільнені позначені зеленим) / Скриншот 24 каналу

Важливо зазначити, що орієнтовно о 19:40 11 вересня бійці Добровольчого підрозділу "Хартія" вийшли на державний кордон України на півночі Харківщини.

ЗСУ вийшли до державного кордону на півночі Харківської області: дивіться відео

Ба більше, очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай опублікував фото, як український прапор замайорів у селищі Піщане у Старобільському районі.

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