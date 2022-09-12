Цю інформацію Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення 12 вересня. Президент подякував нашим захисникам та захисницям.

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ЗСУ продовжують наступ, попри дії ворога

З перших чисел вересня й до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України – на сході й на півдні. Рух наших військ триває,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент України подякував військовослужбовцям Збройних Сил України, зокрема,:

57-й окремій мотопіхотній бригаді , яка відновилася після важких боїв на сході й дуже сміливо та впевнено просувається вперед на Південному напрямку;

, яка відновилася після важких боїв на сході й дуже сміливо та впевнено просувається вперед на Південному напрямку; 59-й окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед попри все: й особливості відкритої місцевості, й артилерію окупантів;

за неухильний рух вперед попри все: й особливості відкритої місцевості, й артилерію окупантів; 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активності ворога.

Президент назвав військовослужбовців справжніми героями.

Зеленський подякував і зенітникам, які збили більшість російських ракет

Окремо хочу сьогодні (12 вересня – 24 канал) подякувати нашим зенітникам. Учора (11 вересня – 24 канал) всі ми бачили наслідки російських ударів. Але при цьому більшість ракет терористів вдалося збити,

– розповів президент.

Володимир Зеленський уточнив, що 10 із 12 ракет збили. З них:

7 – воїни 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Схід";

2 – захисники 96-ї Київської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр".

"Дякую вам, наші захисники, наші захисниці! Дякую всім, хто воює за Україну! Дякую всім, хто готовий по-справжньому боротися проти російського терору! Щодня робимо перемогу ближчою. Слава Україні!" – завершив звернення президент України.

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Варто пригадати, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Збройним Силам України вдалось звільнити майже 6 тисяч квадратних кілометрів своїх територій.

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