Эту информацию Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения 12 сентября. Президент поблагодарил наших защитников и защитниц.

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ВСУ продолжают наступление, несмотря на действия врага

С первых чисел сентября и до сегодня наши воины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины – на востоке и на юге. Движение наших войск продолжается,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины поблагодарил военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в частности:

57-й отдельной мотопехотной бригады, которая возобновилась после тяжелых боев на востоке и очень смело и уверенно продвигается вперед на Южном направлении;

которая возобновилась после тяжелых боев на востоке и очень смело и уверенно продвигается вперед на Южном направлении; 59-й отдельной мотопехотной бригады за неуклонное движение вперед вопреки всему: и особенностям открытой местности, и артиллерии оокупантов;

за неуклонное движение вперед вопреки всему: и особенностям открытой местности, и артиллерии оокупантов; 128-й отдельной горно-штурмовой бригады за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активности врага.

Президент назвал военнослужащих настоящими героями.

Зеленский поблагодарил и зенитчиков, сбивших большинство российских ракет

Отдельно хочу сегодня (12 сентября – 24 канал) поблагодарить наших зенитчиков. Вчера (11 сентября – 24 канал) все мы видели последствия российских ударов. Но при этом большинство ракет террористов удалось сбить,

– рассказал президент.

Владимир Зеленский уточнил, что 10 из 12 ракет были сбиты. Из них:

7 – воины 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Восток";

2 – защитники 96-й Киевской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр".

"Спасибо вам, наши защитники, наши защитницы! Спасибо всем, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто готов по-настоящему бороться против российского террора! С каждым днем делаем победу ближе. Слава Украине!" – завершил обращение президент Украины.

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Стоит вспомнить, что заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что Вооруженным Силам Украины удалось освободить почти 6 тысяч квадратных километров своих территорий.

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