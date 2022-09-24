Об этом сказал 24 каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что мир до сих пор считает россию мощным государством и пытается осторожно обращаться с ней, чтобы не было дополнительной эскалации.

Читайте также Фактор давления: решится ли россия применить ядерное оружие после "референдумов"

Как должен отреагировать Запад

Подоляк отметил, что россия, которая является ядерным государством, откровенно заявляет об использовании оружия массового поражения против неядерного государства. Это вообще запрещено какими-либо конвенциями и доктринами о ядерном сдерживании.

Но мы не слышим соответствующих резких заявлений. И более того, пока не видим логистических действий, уверяющих нас в том, что мир понимает, до какого градуса поднимает эскалацию российская федерация. Это очень важно,

– сказал советник главы Офиса Президента.

Ведь, заметил он, есть четко отработанные протоколы относительно того, как должно вести себя международное сообщество, когда одно государство начинает говорить об оружии массового поражения.

Он напомнил, что уже есть случай использования россией химического яда против украинских защитников на Юге, которое, вероятно, является небольшим тестированием. К тому же есть откровенные слова путина о готовности использовать ядерное оружие против неядерной страны.

Логистические действия Запада, которые должны быть

Подоляк подчеркнул, что Украина сейчас хотела бы от международного сообщества не столько слов, а действий согласно соответствующему протоколу.

Во-первых, нужно поднять в воздух определенное количество самолетов, которые могут отслеживать происходящее с ядерными объектами в российской федерации. Я имею в виду пусковые шахты в первую очередь,

– объяснил он.

Во-вторых, заявил советник главы Офиса Президента, российской федерации должна быть отправлена нота. В ней должно быть сказано, что, как только будет видно, что россия готовится использовать что-либо из так называемой ядерной триады для нанесения удара по неядерной стране, то сразу будут нанесены ответные симметричные удары по местам, откуда принимаются решения о ядерных ударах и откуда идут пуски соответствующих ракет.

Подоляк сказал, как Запад должен реагировать на ядерные угрозы россии: смотрите видео

Почему Запад осторожно обращается с россией

Но, по его словам, мир до сих пор считает россия мощным государством и пытается осторожно вести себя, чтобы не было дополнительной эскалации.

И, отметил Подоляк, это тогда, когда уже известно об ужасных военных преступлениях в Киевской и Харьковской областях. Речь идет о массовых убийствах мирных жителей, использовании крылатых ракет по центру гражданских городов и оружии против критических объектов. А на территории, где идет война, россия использовала практически все возможное оружие.

Что такое дополнительная эскалация. Осталось только либо химическое, либо бактериологическое, либо ядерное оружие. То есть мы ждем, когда российская федерация это уже будет применять? Тогда будем говорить, что эскалация уже достигла какого-то пика. Или еще какая-то эскалация?

– поинтересовался он.

Ведь, добавил советник главы Офиса Президента, мы уже имеем ситуацию, когда ядерное государство заходит на территории неядерной страны и забирает ее часть. Когда мы отвоевываем часть земли, ядерное государство публично заявляет о намерении использовать ядерное оружие против неядерной маленькой страны.

Как путин угрожает миру ядерным оружием

Путин 21 сентября пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава кремля подчеркнул, что не блефует.

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля владимира путина не является чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.

На вероятные действия россии должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать сдерживать Москву от агрессивных намерений. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Обратите внимание – будет ли ядерный шантаж путина роковым: смотрите видео