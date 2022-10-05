Оккупанты звереют из-за поражений на фронте. Они останавливаются и продолжают атаковать мирное население Украины. Около 09:15 в ряде областей нашего государства раздались воздушные тревоги. Берегите себя и находитесь в укрытиях до отбоя.
Читайте также Ночная атака Белой Церкви иранскими дронами: было 6 попаданий и взрывов, пожар еще гасят
В каких областях воздушные тревоги
- Херсонская,
- Николаевская,
- Запорожская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Харьковская,
- Полтавская область.
Добавим, что с начала апреля сирены не утихают в Луганской области. Тогда местные власти приняли решение не выключать воздушную тревогу, ведь угроза со стороны врага подстерегала и днем, и ночью
Как выглядит карта воздушных тревог по состоянию на 09:30 / Скриншот