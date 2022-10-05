Оккупанты звереют из-за поражений на фронте. Они останавливаются и продолжают атаковать мирное население Украины. Около 09:15 в ряде областей нашего государства раздались воздушные тревоги. Берегите себя и находитесь в укрытиях до отбоя.

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В каких областях воздушные тревоги

Херсонская,

Николаевская,

Запорожская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Харьковская,

Полтавская область.

Добавим, что с начала апреля сирены не утихают в Луганской области. Тогда местные власти приняли решение не выключать воздушную тревогу, ведь угроза со стороны врага подстерегала и днем, и ночью

Как выглядит карта воздушных тревог по состоянию на 09:30 / Скриншот