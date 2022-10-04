В Украине – масштабная воздушная тревога

Сирены начали включать в украинских городах с 14: 33. В первую очередь-на востоке. Поэтому немедленно направляйтесь в укрытие и пребывайте там, пока не объявят отбой.

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За несколько минут на Николаевщине услышали взрывы. Пока официальной информации на этот счет нет.

Обратите внимание! По данным телеграм-канала Monitor, с территории Крыма могли запустить ракеты или БПЛА. Вероятно, россияне использовали стратегическую авиацию.



В Украине – масштабная воздушная тревога / єМапа

Заметим, Крым на этой карте зеленого цвета, ведь находится под российской оккупацией с 2014 года. Поэтому информации о воздушных тревогах на полуострове нет.