В Херсонской области продолжаются адские бои. Военные ССО Украины, чудом выжившие после вражеского прилета, сняли на камеру часть операции.

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ВСУ "выжимают" противника из оккупированных населенных пунктов

На кадрах видно, как в машину военных попадает снаряд, выпущенный из машины неприятеля. К счастью, украинские бойцы успели передислоцироваться.

Впоследствии мы видим фрагмент с разбитой техникой россиян, что свидетельствует о том, что спецоперация прошла успешно. Как узнаем в ССО, украинские защитники выбили оккупантов из нескольких населенных пунктов.

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Ситуация в Херсонской области: последние новости

К сожалению, около 90% Херсонщины остаются оккупированы врагом. Там продолжаются тяжелые бои. Однако ВСУ удалось мощно продвинуться на Юге.

Пока действительно нет большого количества населенных пунктов, которые удалось освободить. Однако это не означает отсутствия успехов ВСУ на этом направлении. Украинские военные сосредоточены на "выдавливании" оккупантов с родной земли, а зачистку населенных пунктов будут делать чуть позже.

Военный эксперт Павел Нарожный говорит, что украинские защитники повторяют на Херсонщине сценарий Харьковщины и части Донецкой области. Они пытаются взять под огневой контроль самые важные логистические узлы врага, чтобы оставить его без подкрепления. Затем ВСУ, скорее всего, окружат противника и уничтожат его, как это было в Лимане и Изюме.

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