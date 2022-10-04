В Херсонской области продолжаются адские бои. Военные ССО Украины, чудом выжившие после вражеского прилета, сняли на камеру часть операции.
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ВСУ "выжимают" противника из оккупированных населенных пунктов
На кадрах видно, как в машину военных попадает снаряд, выпущенный из машины неприятеля. К счастью, украинские бойцы успели передислоцироваться.
Впоследствии мы видим фрагмент с разбитой техникой россиян, что свидетельствует о том, что спецоперация прошла успешно. Как узнаем в ССО, украинские защитники выбили оккупантов из нескольких населенных пунктов.
Прилет вражеского снаряда и профессиональная работа ССО: смотрите видео
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Ситуация в Херсонской области: последние новости
- К сожалению, около 90% Херсонщины остаются оккупированы врагом. Там продолжаются тяжелые бои. Однако ВСУ удалось мощно продвинуться на Юге.
- Пока действительно нет большого количества населенных пунктов, которые удалось освободить. Однако это не означает отсутствия успехов ВСУ на этом направлении. Украинские военные сосредоточены на "выдавливании" оккупантов с родной земли, а зачистку населенных пунктов будут делать чуть позже.
- Военный эксперт Павел Нарожный говорит, что украинские защитники повторяют на Херсонщине сценарий Харьковщины и части Донецкой области. Они пытаются взять под огневой контроль самые важные логистические узлы врага, чтобы оставить его без подкрепления. Затем ВСУ, скорее всего, окружат противника и уничтожат его, как это было в Лимане и Изюме.
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