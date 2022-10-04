На Херсонщині продовжуються пекельні бої. Військові ССО України, що дивом вижили після ворожого прильоту, зняли на камеру частину операції.

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ЗСУ "вичавлюють" противника з окупованих населених пунктів

На кадрах видно, як у машину військових влучає снаряд, випущений з машини ворога. На щастя, українські бійці встигли передислокуватися.

Згодом бачимо фрагмент з розбитою технікою росіян, що свідчить про те, що спецоперація пройшла успішно. Як дізнаємося в ССО, українські захисники вибили окупантів з кількою населених пунктів.

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Ситуація на Херсонщині: останні новини

На жаль, близько 90% Херсонщини залишається окупованою ворогом. Там тривають важкі бої. Однак ЗСУ вдалося потужно просунутися на Півдні.

Поки справді немає великої кількості населених пунктів, які вдалося звільнити. Проте це не означає відсутність успіхів ЗСУ на цьому напрямку. Українські військові зосереджені на "вичавлюванні" окупантів з рідної землі, а зачистку населених пунктів робитимуть трохи пізніше.

Військовий експерт Павло Нарожний каже, що українські захисники повторюють на Херсонщині сценарій Харківщини та частини Донеччини. Вони намагаються взяти під вогневий контроль найважливіші логістичні вузли ворога, щоб залишити його без підкріплення. Потім ЗСУ, скоріш за все, оточать противника і знищать його, як це було в Лимані та Ізюмі.

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