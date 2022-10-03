Под завалами здания находится по крайней мере один человек. В настоящее время спасатели пытаются разобрать руины, чтобы освободили раненых.

К теме Тишина и ужас: в Запорожье борются за жизнь маленькой девочки, пострадавшей от удара по колонне

На Горловском направлении больше всего пострадала Часовоярская община – россияне попали в общежитие учебного заведения в Часовом Яре, по меньшей мере 1 человек находится под завалами. Продолжается спасательная операция,

– рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Какая ситуация в Донецкой области

Кириленко рассказал, что под огонь оккупантов попала Отрадовка и станция Майорск в Светлодарской общине. В Авдеевке были одиночные прилеты по старой части города, в Очеретинской общине враг ударил по Желанному и Каменке. Предварительно обошлось без пострадавших.

На Лисичанском направлении "горячо" было в Северске и Серебрянке. Информацию о пострадавших и разрушениях еще уточняют. В Краматорске россияне запустили ракету по предприятию.

Обратите внимание! Глава ОВА призвал жителей Донецкой области не рисковать собственной жизнью, а эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Обстрел Днепра

Утром 3 октября оккупанты во время воздушной тревоги атаковали Днепр. На месте попадания работают все службы, а информацию о пострадавших еще устанавливают.

Ночью россияне обстреливали из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Это может вас заинтересовать – как ВСУ зачищали Лиман от оккупантов: видео