Під завалами будівлі перебуває щонайменше одна людина. Наразі рятувальники намагаються розібрати руїни, щоб звільнили поранених.

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На Горлівському напрямку найбільше постраждала Часовоярська громада – росіяни поцілили у гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру, щонайменше 1 людина перебуває під завалами. Триває рятувальна операція,

– розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Яка ситуація на Донеччині

Кириленко розповів, що під вогонь окупантів потрапила Одрадівка та станція Майорськ у Світлодарській громаді. В Авдіївці були поодинокі прильоти по старій частині міста, в Очеретинській громаді ворог вдарив по Желанному та Кам'янці. Попередньо, минулося без постраждалих.

На Лисичанському напрямку "гаряче" було у Сіверську та Серебрянці. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань ще уточнюють. У Краматорську росіяни запустили ракету по підприємству.

Зверніть увагу! Голова ОВА закликав мешканців Донецької області не ризикувати власним життям, а евакуюватися у безпечніші регіони України.

Обстріл Дніпра

Зранку 3 жовтня окупанти під час повітряної тривоги атакували Дніпро. На місці влучання працюють усі служби, а інформацію про постраждалих ще встановлюють.

Додамо, що вночі росіяни обстрілювали з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

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