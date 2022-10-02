Росіяни цинічно завдали удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі 30 вересня. Вони точно знали, що в автівках перебувають цивільні.

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Серед постраждалих – маленька дівчинка

Багато поранених унаслідок трагедії зараз змагаються за життя. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Однією з постраждалих стала маленька дівчинка, що теж зараз перебуває у лікарні. Окупанти чинять розправу над невинними дітьми, щоби помститися за те, що Україна не бажає коритися.

Вчора зранку почався дощ і настала така тиша, коли немає слів, коли не тільки розумієш, а й всім серцем відчуваєш весь жах і скорботу,

– написав Олександр Старух у день жалоби.

"Росія – країна-терористка": очільник Запорізької ОВА про трагедію

У день жалоби за загиблими у Запоріжжі Олександр Старух згадав тих, хто втратив життя через російських вбивць. Жахлива трагедія та страшний біль для кожного українця – подія, яку пропагандистські ЗМІ вкотре опишуть, як "вдалу ліквідацію військового об'єкта".



У Запоріжжі вшанували день пам'яті жертв розстріляних у гуманітарній колоні / фото Олександра Старуха

Після трагедії залишилася скорбота за вбитими та надія на лікарів, що невпинно борються за життя постраждалих. Олександр Старух наголошує, що Росія – країна-терористка, яка руйнує людські життя. Він додає, що кожен окупант обов'язково поплатиться за скоєне.

Чоловік, який навіки застиг за кермом свого старенького авто, жінка з собачкою, молода волонтерка – це ті безстрашні люди, які везли допомогу на захоплену територію, неодноразово під обстрілами вивозили людей, – розповідає про жертв голова ОВА.

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Окупанти визнали, що це вони розстріляли колону:

Загарбники не хотіли визнавати, що теракт у Запоріжжі справа їхніх рук. Проте колаборант Владімір Рогов одразу після удару написав у своєму телеграм-каналі, що це російські військові здійснили атаку.

Цинічно, що зрадник побажав жителям Запоріжжя "мирного неба над головою". За традицією, згодом він звинуватив у трагедії Збройні Сили України, геть забувши, що писав до того.

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