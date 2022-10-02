Россияне цинично нанесли удар по гуманитарной колонне в Запорожье 30 сентября. Они точно знали, что в машинах находятся гражданские.
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Среди пострадавших – маленькая девочка
Многие раненые в результате трагедии сейчас борются за жизнь. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Одной из пострадавших стала маленькая девочка, которая тоже сейчас находится в больнице. Оккупанты совершают расправу над невинными детьми, чтобы отомстить за то, что Украина не желает повиноваться.
Вчера утром начался дождь и наступила такая тишина, когда нет слов, когда не только понимаешь, но и всем сердцем чувствуешь весь ужас и скорбь,
– написал Александр Старух в день траура.
"Россия – страна-террорист": глава Запорожской ОВА о трагедии
В день траура по погибшим в Запорожье Александр Старух вспомнил тех, кто потерял жизнь из-за российских убийц. Ужасная трагедия и страшная боль для каждого украинца – событие, которое пропагандистские СМИ опишут как "удачную ликвидацию военного объекта".
В Запорожье почтили день памяти жертв расстрелянных в гуманитарной колонне / фото Александра Старуха
После трагедии осталась скорбь по убитым и надежда на врачей, которые неустанно борются за жизнь пострадавших. Александр Старух отмечает, что Россия – страна-террорист, которая разрушает человеческие жизни. Он добавляет, что каждый оккупант обязательно поплатится за содеянное.
Мужчина, навеки застывший за рулем своего старенького авто, женщина с собачкой, молодая волонтер – это те бесстрашные люди, которые везли помощь на захваченную территорию, неоднократно под обстрелами вывозили людей,
– рассказывает о жертвах председатель ОВА.
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Оккупанты признали, что это они расстреляли колонну:
Захватчики не хотели признавать, что теракт в Запорожье – дело их рук. Однако коллаборант Владимир Рогов сразу после удара написал в своем телеграм-канале, что это российские военные совершили атаку.
Цинично, что предатель пожелал жителям Запорожья "мирное небо над головой". По традиции, затем он обвинил в трагедии Вооруженные Силы Украины, напрочь забыв, что писал до этого.
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