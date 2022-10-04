В Україні – масштабна повітряна тривога

Сирени почали вмикати в українських містах з 14:33. Найперше – на Сході. Тому негайно прямуйте в укриття й перебувайте там, поки не оголосять відбій.

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За кілька хвилин на Миколаївщині почули вибухи. Наразі офіційної інформації щодо цього немає. Також гучно було біля окупованого Херсона.

Зауважимо, що росіяни практично кожного дня обстрілюють Миколаївську область. Вони скеровують свої ракети проти мирного населення й влучають у багатоповерхівки.

Зверніть увагу! За даними телеграм-каналу Monitor, з території Криму могли запустити ракети або БпЛА. Ймовірно, росіяни використали стратегічну авіацію. Згодом з'явилася інформація і про запуск з Каспійського моря.



В Україні – масштабна повітряна тривога / єМапа

Зауважимо, Крим на цій карті зеленого кольору, адже перебуває під російською окупацією з 2014 року. Тому інформації про повітряні тривоги на півострові немає.

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Останні новини про обстріли українських міст

Опівночі 4 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Харкову. 2 смертоносні снаряди влучили в об'єкт залізниці у Новобаварському районі. Одна будівля зруйнована вщент. Через це містян попереджали про затримку поїздів. На жаль, внаслідок удару загинула 46-річна працівниця. Її тіло з-під завалів дістали рятувальники.

Друга ракета влучила у промисловий об'єкт у Холодногірському районі. На виробничо-складській будівлі спалахнула пожежа.

3 жовтня під удар потрапив Куп'янський район Харківщини. Унаслідок атаки майже повністю зруйнована лікарня, а лікар-анестезіолог загинув. Крім того, поранена медсестра.

У той же день росіяни обстріляли Часовий Яр у Донецькій області. Ворожий вогонь накрив гуртожиток навчального закладу. Голова ОВА Павло Кириленко казав, що під завалами опинилася щонайменше одна людина.

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