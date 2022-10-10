У Києві вже відомо про 5 загиблих та 51 постраждалого. 42 потерпілих перебувають у лікарні. Про це Віталій Кличко розповів у новому відеозверненні.

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Можливі нові ракетні удари по столиці

У Києві зранку і протягом дня – влучання в кількох районах. Зокрема в центрі міста. Також скажений агресор ударив по кількох об'єктах критичної інфраструктури столиці,

– сказав мер.

Віталій Кличко зазначив, що загроза нових ударів триває. Він закликав людей ховатися в укриття під час повітряної тривоги.

"Прошу всіх не нехтувати безпекою і сигналами повітряної тривоги. Під час тривоги перебувайте в укриттях. Ми працюємо. Робимо все для життєзабезпечення міста. Дякую всім киянам за розуміння і витримку!" – зазначив Віталій Кличко.

Що відомо про обстріл Києва 10 жовтня

10 жовтня Росія атакувала багато міст України, зокрема й Київ. Місцеві жителі чули вибухи в багатьох районах столиці. Згодом Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в Шевченківському та Солом'янському районах.

Загарбники влучили в парк Шевченка. Російська ракета приземлилася у дитячий майданчик. Також окупанти намагалися зруйнувати скляний міст, але їм це не вдалося.

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