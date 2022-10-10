Сегодняшние массированные ракетные атаки больно напомнили о том, что пренебрегать безопасностью во время воздушной тревоги нельзя. Следовательно, публикуем актуальную карту с точным расположением всех укрытий Киева.

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На карте добавлены отметки с уточнениями, какое сооружение двойного использования расположено по адресу: подвал, подземный паркинг, подземный переход, станция метро и обустроен ли на ней пандус.

Укрытие в Киеве:

Обратите внимание! В столице Украины фонд защитных сооружений для защиты населения насчитывает около 5000 укрытий. В мирное время в таких постройках двойной защиты могут быть размещены магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. Однако в случае угрозы их руководители должны открыть двери и предоставить защиту населению .

Последние новости о ракетных обстрелах Киева

10 октября россияне нанесли несколько ракетных ударов по столице. В результате атаки погибли 6 человек, 52 получили ранения, около 40 из них находятся в больницах.

Виталий Кличко отметил, что угроза новых ударов продолжается. Он призвал людей прятаться в укрытия во время воздушной тревоги.

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