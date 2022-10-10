Сегодняшние массированные ракетные атаки больно напомнили о том, что пренебрегать безопасностью во время воздушной тревоги нельзя. Следовательно, публикуем актуальную карту с точным расположением всех укрытий Киева.
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На карте добавлены отметки с уточнениями, какое сооружение двойного использования расположено по адресу: подвал, подземный паркинг, подземный переход, станция метро и обустроен ли на ней пандус.
Укрытие в Киеве:
Последние новости о ракетных обстрелах Киева
- 10 октября россияне нанесли несколько ракетных ударов по столице. В результате атаки погибли 6 человек, 52 получили ранения, около 40 из них находятся в больницах.
- Виталий Кличко отметил, что угроза новых ударов продолжается. Он призвал людей прятаться в укрытия во время воздушной тревоги.
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