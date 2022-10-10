Про це повідомили в Укрзалізниці. Там зауважили, що залізничники докладають максимальних зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка. ️
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Пасажирські потяги затримуються
В Укрзалізниці зазначили, що станом на 16:29 в дорозі затримуються 20 пасажирських поїздів, зокрема:
- 3 потяги затримуються до години,
- 17 – понад годину.
За графіком прямують 18 пасажирських поїздів. Час затримки поїздів може змінюватися, адже ми робимо все, щоб скоротити їхнє відставання,
– повідомили у компанії.
Час затримки потягів можна переглянути:
- на сайті Укрзалізниці,
- у розділі "онлайн-табло" в чат-ботах компанії та застосунку.
Окрім цього, продовжує працювати контактний центр за номером 0800 503 111, у чат-ботах та на офіційних сторінках Укрзалізниці в соцмережах.
"Ситуація на всіх вокзалах – спокійна і контрольована", – додали в Укрзалізниці.
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Із Запоріжжя запустили додаткові евакуаційні потяги
У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що Укрзалізниця через підвищений пасажирський попит із Запоріжжя призначила додатковий поїзд 272 Запоріжжя – Київ. Окрім того, до потяга №750 Запоріжжя – Київ – Івано-Франківськ додали 10 вагонів.
"У партнерстві з World Central Kitchen вже годуємо пасажирів на Київському вокзалі: пасажири всіх рейсів, які прибудуть сьогодні після комендантської години, зможуть залишитись на ніч на вокзалі. Запаси чаю та їжі вже оновлені", – мовиться у повідомленні.
Фахівці Укрзалізниці залишаються на зв'язку та готові консультувати пасажирів.
"Укрзалізниця продовжує працювати попри все! Тримаємо стрій та продовжуємо рух до перемоги!" – підсумували у компанії
Окупанти масовано атакували Україну
- Речниця Національної поліції України Мар'яна Рева розповіла, що внаслідок масованих обстрілів зафіксовані влучання у Києві та ще 14 регіонах України.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що під час масового обстрілу Росія використала 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, з яких 13 – іранські "Шахід-136". Українським підрозділам ППО вдалося знищити 56 цілей.
- Станом на 17:52 відомо, що внаслідок терористичних обстрілів загинули 11 людей, а ще 64 мирні жителі зазнали поранень.
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