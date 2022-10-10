В мережі уже відзначили, що скляний "міст Кличка" виявився міцнішим, ніж Кримський. Ба більше, виявилось, що міст зроблений з металу з "Азовсталі".
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Міст з "Азовсталі"
При будівництві конструкції пішохідного "скляного" мосту в Києві використовували 700 тонн сталевих листів від 8 до 55 міліметри товщиною марки сталі S420 NL1, яка була виготовлена маріупольськими металургами "Азовсталі".
У мережі порівнюють міст із кожним українцем. Бо наша стійкість духу вражає. Усі ми зроблені з "Азовсталі".
Що відомо про удар по мостуПриблизно о 8:20 під час обстрілу Києва одна з ракет поцілила у пішохідний міст. Момент удару зафіксували камери відеоспостереження. Однак, як бачимо, міст не зазнав серйозних руйнувань.
До теми – момент вибуху на Пішоходному мосту в Києві: дивитись відео
Головне про масовану атаку по Києву
- У столиці пролунала серія вибухів, зокрема у центрі Києва та біля об'єктів критичної інфраструктури.
- Внаслідок ударів пошкоджено будівлю філармонії, музеї Ханенків та Шевченка, Київський національний університет імені Шевченка та парк Шевченка. Також пошкоджено будівлю бізнес-центру, вікна вокзалу та громадську зупинку.
- Під час атаки в Києві загинули 6 людей, ще 51 людина зазнала поранень.