В мережі уже відзначили, що скляний "міст Кличка" виявився міцнішим, ніж Кримський. Ба більше, виявилось, що міст зроблений з металу з "Азовсталі".

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Міст з "Азовсталі"

При будівництві конструкції пішохідного "скляного" мосту в Києві використовували 700 тонн сталевих листів від 8 до 55 міліметри товщиною марки сталі S420 NL1, яка була виготовлена маріупольськими металургами "Азовсталі".

У мережі порівнюють міст із кожним українцем. Бо наша стійкість духу вражає. Усі ми зроблені з "Азовсталі".

Що відомо про удар по мосту Приблизно о 8:20 під час обстрілу Києва одна з ракет поцілила у пішохідний міст. Момент удару зафіксували камери відеоспостереження. Однак, як бачимо, міст не зазнав серйозних руйнувань.

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