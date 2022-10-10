В сети уже отметили, что стеклянный "мост Кличко" оказался крепче, чем Крымский. Более того, оказалось, что мост сделан из металла с "Азовстали".
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Мост из "Азовстали"
При строительстве конструкции пешеходного "стеклянного" моста в Киеве использовали 700 тонн стальных листов от 8 до 55 миллиметров толщиной марки стали S420 NL1, изготовленной мариупольскими металлургами "Азовстали".
В сети сравнивают мост с каждым украинцем. Потому что наша стойкость духа впечатляет. Все мы сделаны из "Азовстали".
Что известно об ударе по мостуПриблизительно в 8:20 во время обстрела Киева одна из ракет попала в пешеходный мост. Момент удара зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако, как видим, мост не получил серьезных разрушений.
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Главное о массированной атаке по Киеву
- В столице прогремела серия взрывов, в том числе в центре Киева и возле объектов критической инфраструктуры.
- В результате ударов повреждено здание филармонии, музеи Ханенко и Шевченко, Киевский национальный университет имени Шевченко и парк Шевченко. Также повреждено здание бизнес-центра, окна вокзала и общественная остановка.
- Во время атаки в Киеве погибли 6 человек, еще 51 человек получил ранения.