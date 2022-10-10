Станом на 17:00 фахівці долають наслідки ворожих обстрілів. У Львові також відсутнє водопостачання.

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У Львові можуть бути перебої із сиренами

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що через ракетні обстріли більша частина міста досі залишається без електроенергії.

Але кожен з нас має чітко розуміти, що робити далі. Частина вуличного освітлення теж не працює, тому спробуйте потрапити додому до того, як стемніє. Подбайте, щоб вдома був запас їжі та води,

– зауважив мер.

Садовий наголосив, що через відсутність електроенергії оповіщення про повітряну тривогу працює з перебоями. Тому у випадку загрози ракетного обстрілу містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями.

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Коротко про масований обстріл Львова

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що 10 жовтня російські окупанти випустили 15 ракет по Львівській області. Частину з них збили системи ППО. Однак деякі влучили в об'єкти критичної інфраструктури.

"Близько 90% міста залишилося без електропостачання. Усі служби працюють над відновленням електрики", – сказав Москаленко.

Також через відсутність світла у Львові не курсують трамваї та тролейбуси. Тому на маршрутах збільшили кількість автобусів.

Окрім цього, в місті не працюють приблизно 80% світлофорів. За словами Москаленка, на великих перехрестях працюють регулювальники.

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