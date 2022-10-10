Карту укриттів опублікували на сайті Львівської міської ради. Якщо ракетна небезпека застала вас не вдома, то слід перевірити найближче укриття за допомогою чат-боту CityHelper.

До теми Школи Львова перевели на дистанційне навчання

Загалом для цивільного населення передбачили 5 486 укриттів. Їх можна переглянути на карті за посиланням.

Де ховатися від ракетної небезпеки у Львові: дивіться на карті

Ракетний удар по Львову

Російські вбивці вдарили по Львову вранці 10 жовтня. Станом на 15:40 у місті немає електроенергії, гарячої води та є проблеми з мобільним зв'язком. Мер Андрій Садовий повідомив, що частину ракет збили Сили Протиповітряної оборони. За словами міського голови, школярі наразі переходять на дистанційне навчання.

До речі Під час масової повітряної тривоги пролунали вибухи у Хмельницькому, Житомирі й Тернополі

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів о 10:57, що росіяни обстріляли регіон 15 ракетами. Проте згодом містяни знову чули вибухи.

"Зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу", – написав Козицький.

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