Карту укрытий опубликовали на сайте Львовского городского совета. Если ракетная опасность застала вас вне дома, то следует проверить ближайшее укрытие с помощью чат-бота CityHelper.

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В общей сложности для гражданского населения предусмотрели 5 486 укрытий. Их можно просмотреть на карте по ссылке.

Где укрываться от ракетной опасности во Львове: смотрите на карте

Ракетный удар по Львову

Российские убийцы ударили по Львову утром 10 октября. По состоянию на 15:40 в городе нет электроэнергии, горячей воды и проблемы с мобильной связью. Мэр Андрей Садовый сообщил, что часть ракет сбили Силы Противовоздушной обороны. По словам городского головы, школьники переходят на дистанционное обучение.

Кстати Во время массовой воздушной тревоги раздались взрывы в Хмельницком, Житомире и Тернополе.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал в 10:57, что россияне обстреляли регион 15 ракетами. Однако впоследствии горожане снова слышали взрывы.

"Зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации позднее. Не распространяйте никаких фото, видео и предположений, не помогайте врагу", – написал Козицкий.

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