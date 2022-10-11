Відповідну інформацію повідомили організатори акції. Вони також прагнуть налагодити комунікацію між скандинавськими та українськими партнерами.

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У Швеції люди закликали надати Україні більше допомоги

Терористичні дії росії не зламають наш дух, а лише згуртують нас у боротьбі проти загарбників. Допомагайте Україні, допомагайте ЗСУ!

– сказала Альона Кашина, представниця Nordic Ukraine Forum.

За їхніми даними, акція пройшла на площі Вільної України – Fria Ukrainas plats. Попередньо відомо, що це була спонтанна демонстрація, зумовлена масовим обстрілом українських міст, який 10 жовтня здійснила Росія.

Люди вийшли на акцію, щоб Швеція визнала Росію країною-терористом: дивіться відео

Також Альона Кашина заявила, що організатори сподіваються, що Швеція, як раніше це зробила Естонія та інші країни, зробить цей крок та визнає Росі країною-терористом.

У Стокгольмі люди вийшли на акцію протесту

Український активіст Сергій Стерненко повідомив, що Португалія, Німеччина, Польща, Італія також вийшли на акції протесту.

Українці – ви найпотужніша сила і єдність. Вибачте, кого не запостив, дуже багато всіх, але результат – супер. Боротьба триває, – написав Стерненко.

Люди вийшли на акції протесту в різних країнах Європи

Люди у Стокгольмі тримали українські прапори та проукраїнські заклики / Фото Nordic Ukraine Forum

Люди вийшли на акцію також в Португалії, Австрії, Великій Британії: дивіться відео

Швецію раніше закликали визнати росію державою-спонсором тероризму

Варто пригадати, що ще 18 серпня десять шведських організацій, які пов'язані з Україною, закликали МЗС Швеції та парламент визнати Росію державою-спонсором тероризму. У зверненні організації навели факти терору в Україні з боку Росії.

Відомо, що тоді представники Stand with Ukraine Gothenburg та Nordic Ukraine Forum зустрілися з держсекретарем Магнусом Нільссоном з МЗС Швеції. Вони передали політику звернення до лідерів груп парламенту Швеції із закликом визнати Росію країною-терористом.

Окрім визнання росії країною-терористом та покарання воєнних злочинців, організації пропонують:

докласти активних зусиль для отримання доказів для майбутніх судових процесів за воєнні злочини;

визнати тісні зв'язки Білорусі з Кремлем змовою з терористичною організацією.



Наслідки масованої атаки по Україні / Інфографіка 24 каналу

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