Соответствующую информацию сообщили организаторы акции. Они также стараются наладить коммуникацию между скандинавскими и украинскими партнерами.

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В Швеции люди призвали предоставить Украине больше помощи

Террористические действия россии не сломят наш дух, а только сплотят нас в борьбе против захватчиков. Помогайте Украине, помогайте ВСУ!

– сказала Алена Кашина, представительница Nordic Ukraine Forum.

По их данным, акция прошла на площади Свободной Украины – Fria Ukrainas plats. Предварительно известно, что это была спонтанная демонстрация, обусловленная массовым обстрелом украинских городов, который 10 октября совершила Россия.

Люди вышли на акцию, чтобы Швеция признала Россию страной-террористом: смотрите видео

Также Алена Кашина заявила, что организаторы надеются, что Швеция, как раньше это сделала Эстония и другие страны, сделает этот шаг и признает Росси страной-террористом.

В Стокгольме люди вышли на акцию протеста

Украинский активист Сергей Стерненко сообщил, что Португалия, Германия, Польша и Италия также вышли на акции протеста.

Украинцы – вы самая мощная сила и единство. Извините, кого не запостил, очень много всех, но результат – супер. Борьба продолжается, – написал Стерненко.

Люди вышли на акции протеста в разных странах Европы

Люди в Стокгольме держали украинские флаги и проукраинские призывы / Фото Nordic Ukraine Forum

Люди вышли на акцию также в Португалии, Австрии, Великобритании: смотрите видео

Швецию ранее призывали признать Россию государством-спонсором терроризма

Следует вспомнить, что еще 18 августа десять шведских организаций, связанных с Украиной, призвали МИД Швеции и парламент признать Россию государством-спонсором терроризма. В обращении организации привели факты террора в Украине со стороны России.

Известно, что тогда представители Stand with Ukraine Gothenburg и Nordic Ukraine Forum встретились с госсекретарем Магнусом Нильссоном из МИД Швеции. Они передали политику обращения к лидерам групп парламента Швеции с призывом признать Россию страной-террористом.

Кроме признания России страной-террористом и наказания военных преступников, организации предлагают:

приложить активные усилия для получения доказательств для будущих судебных процессов за военные преступления;

признать тесные связи Беларуси с Кремлем сговором с террористической организацией.

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