Большинство акций состоится сегодня, 10 октября, если не отмечено другое. Людей просят выходить на митинги, чтобы мир знал, что Россия – страна-террорист.
Внимание Массированная ракетная атака Украины: что сейчас происходит в городах
Польша:
- Варшава, 18:00, посольство России (ul. Belwederska, 49)
- Гданьск, 15:30-17:30, Генеральное консульство России (ul. Stefan Batorego, 15)
- Вроцлав, 17:00 (Rynek)
- Краков, 19:30 (Rynek) 19:30
Германия
- Берлин, 18:30, Gendarmenmarkt
- Аахен в 18:00 на Willy-Brandt-Platz
- Бохум в 18:00 напротив вокзала
- Бонн в 19:00 на площади рынок
- Бремен, 18:00, Bahenhofvorplatz
- Гамбург в 16:00 Hachmannplatz
- Дюссельдорф в 19:00 на Карнелиусплатц
- Кельн в 18:30 на Neumarkt
- Констанц в 18:00 в Stadtgarten
- Майнц в 19:00 на Gutenbergplatz
- Мюнхен с 15:00 до 20:00 Prinz-Carl-Palais (возле Staatskanzlei), Von-der-Tann-Straße.
- Нюрнберг в 19:00 на Hallplatz
- Штутгарт в 17:30 на Schlossplatz
Другие страны
- Лондон, 18-20:00, 10 Downing Street
- Лиссабон, 20:00, посольство России (R. Visc de Santarem 57)
- Порту, 18:30.
- Афины, 18:00, возле российского посольства и Салоники на пл. Аристотеля
- Братислава, 18:00 Веденская
- Бухарест, 19:30, Посольство Украины (Bulevardur Aviatorilor, 24)
- Антверпен, 18:00, Operaplien
- Хельсинки, 18:00, памятник Маннергейму
- Прага, 10 и 11 октября, 18:00, Вацлавская площадь
- Тбилиси, 20:00, возле парламента
- Любляна, 17:00, Шубичева ул.
- Брюссель 13.10, 15:30, штаб-квартира НАТО (Bld Leopold III 1110)
Где пройдут акции в поддержку Украины / Инфографика 24 канал
Массированные ракетные удары по Украине: главное
- Россия нанесла ракетные удары по Киеву, Хмельницкому, Львову, Житомиру, Днепру и другим городам. В общей сложности по территории Украины было выпущено 84 ракеты, 43 из них сбиты.
- Ударами были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры в 8 регионах и Киеве.
- В результате обстрелов, по данным полиции, 11 украинцев погибли, еще около 60 получили ранения.
- Украина с завтрашнего дня с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии.
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