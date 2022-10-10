Большинство акций состоится сегодня, 10 октября, если не отмечено другое. Людей просят выходить на митинги, чтобы мир знал, что Россия – страна-террорист.

Внимание Массированная ракетная атака Украины: что сейчас происходит в городах

Польша:

  • Варшава, 18:00, посольство России (ul. Belwederska, 49)
  • Гданьск, 15:30-17:30, Генеральное консульство России (ul. Stefan Batorego, 15)
  • Вроцлав, 17:00 (Rynek)
  • Краков, 19:30 (Rynek) 19:30

Германия

  • Берлин, 18:30, Gendarmenmarkt
  • Аахен в 18:00 на Willy-Brandt-Platz
  • Бохум в 18:00 напротив вокзала
  • Бонн в 19:00 на площади рынок
  • Бремен, 18:00, Bahenhofvorplatz
  • Гамбург в 16:00 Hachmannplatz
  • Дюссельдорф в 19:00 на Карнелиусплатц
  • Кельн в 18:30 на Neumarkt
  • Констанц в 18:00 в Stadtgarten
  • Майнц в 19:00 на Gutenbergplatz
  • Мюнхен с 15:00 до 20:00 Prinz-Carl-Palais (возле Staatskanzlei), Von-der-Tann-Straße.
  • Нюрнберг в 19:00 на Hallplatz
  • Штутгарт в 17:30 на Schlossplatz

Другие страны

  • Лондон, 18-20:00, 10 Downing Street
  • Лиссабон, 20:00, посольство России (R. Visc de Santarem 57)
  • Порту, 18:30.
  • Афины, 18:00, возле российского посольства и Салоники на пл. Аристотеля
  • Братислава, 18:00 Веденская
  • Бухарест, 19:30, Посольство Украины (Bulevardur Aviatorilor, 24)
  • Антверпен, 18:00, Operaplien
  • Хельсинки, 18:00, памятник Маннергейму
  • Прага, 10 и 11 октября, 18:00, Вацлавская площадь
  • Тбилиси, 20:00, возле парламента
  • Любляна, 17:00, Шубичева ул.
  • Брюссель 13.10, 15:30, штаб-квартира НАТО (Bld Leopold III 1110)


Где пройдут акции в поддержку Украины / Инфографика 24 канал

Массированные ракетные удары по Украине: главное

  • Россия нанесла ракетные удары по Киеву, Хмельницкому, Львову, Житомиру, Днепру и другим городам. В общей сложности по территории Украины было выпущено 84 ракеты, 43 из них сбиты.
  • Ударами были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры в 8 регионах и Киеве.
  • В результате обстрелов, по данным полиции, 11 украинцев погибли, еще около 60 получили ранения.
  • Украина с завтрашнего дня с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии.

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