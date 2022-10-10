Большинство акций состоится сегодня, 10 октября, если не отмечено другое. Людей просят выходить на митинги, чтобы мир знал, что Россия – страна-террорист.

Внимание Массированная ракетная атака Украины: что сейчас происходит в городах

Польша:

Варшава, 18:00, посольство России (ul. Belwederska, 49)

Гданьск, 15:30-17:30, Генеральное консульство России (ul. Stefan Batorego, 15)

Вроцлав, 17:00 (Rynek)

Краков, 19:30 (Rynek) 19:30

Германия

Берлин, 18:30, Gendarmenmarkt

Аахен в 18:00 на Willy-Brandt-Platz

Бохум в 18:00 напротив вокзала

Бонн в 19:00 на площади рынок

Бремен, 18:00, Bahenhofvorplatz

Гамбург в 16:00 Hachmannplatz

Дюссельдорф в 19:00 на Карнелиусплатц

Кельн в 18:30 на Neumarkt

Констанц в 18:00 в Stadtgarten

Майнц в 19:00 на Gutenbergplatz

Мюнхен с 15:00 до 20:00 Prinz-Carl-Palais (возле Staatskanzlei), Von-der-Tann-Straße.

Нюрнберг в 19:00 на Hallplatz

Штутгарт в 17:30 на Schlossplatz

Другие страны

Лондон, 18-20:00, 10 Downing Street

Лиссабон, 20:00, посольство России (R. Visc de Santarem 57)

Порту, 18:30.

Афины, 18:00, возле российского посольства и Салоники на пл. Аристотеля

Братислава, 18:00 Веденская

Бухарест, 19:30, Посольство Украины (Bulevardur Aviatorilor, 24)

Антверпен, 18:00, Operaplien

Хельсинки, 18:00, памятник Маннергейму

Прага, 10 и 11 октября, 18:00, Вацлавская площадь

Тбилиси, 20:00, возле парламента

Любляна, 17:00, Шубичева ул.

Брюссель 13.10, 15:30, штаб-квартира НАТО (Bld Leopold III 1110)



Где пройдут акции в поддержку Украины / Инфографика 24 канал

Массированные ракетные удары по Украине: главное

Россия нанесла ракетные удары по Киеву, Хмельницкому, Львову, Житомиру, Днепру и другим городам. В общей сложности по территории Украины было выпущено 84 ракеты, 43 из них сбиты.

Ударами были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры в 8 регионах и Киеве.

В результате обстрелов, по данным полиции, 11 украинцев погибли, еще около 60 получили ранения.

Украина с завтрашнего дня с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии.

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