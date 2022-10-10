Більшість акцій відбудеться сьогодні, 10 жовтня, якщо не зазначено іншого. Людей просять виходити на мітинги, аби світ знав, що Росія країна-терорист.

Увага Масована ракетна атака України: що зараз відбувається у містах

Польща:

  • Варшава, 18:00, посольство рф (ul. Belwederska, 49)
  • Ґданськ, 15:30-17:30, Генеральне консульство рф (ul. Stefan Batorego, 15)
  • Вроцлав, 17:00 (Rynek)
  • Краків, 19:30 (Rynek) 19:30

Німеччина

  • Берлін, 18:30, Gendarmenmarkt
  • Аахен о 18:00 на Willy-Brandt-Platz
  • Бохум о 18:00 навпроти вокзалу
  • Бонн о 19:00 на площі ринок
  • Бремен, 18:00, Bahenhofvorplatz
  • Гамбург о 16:00 Hachmannplatz
  • Дюсельдорф о 19:00 на Карнеліусплатц
  • Кельн о 18:30 на Neumarkt
  • Констанць о 18:00 в Stadtgarten
  • Майнц о 19:00 на Gutenbergplatz
  • Мюнхен з 15:00 до 20:00 Prinz-Carl-Palais (біля Staatskanzleі), Von-der-Tann -Straße.
  • Нюрнберг о 19:00 на Hallplatz
  • Штутгарт о 17:30 на Schlossplatz

Інші країни

  • Лондон, 18-20:00, 10 Downing Street
  • Лісабон, 20:00, посольство рф (R. Visc de Santarem 57)
  • Порту, 18:30, Prace de Gomes Teixeira
  • Афіни, 18:00, біля російського посольства та Салоніках на пл. Арістотеля
  • Братислава, 18:00 Viedenská
  • Бухарест, 19:30, Посольство України (Bulevardur Aviatorilor, 24)
  • Антверпен, 18:00, Operaplien
  • Гельсінкі, 18:00, пам'ятник Маннергейму
  • Прага, 10 та 11 жовтня, 18:00, Вацлавська площа
  • Тбілісі, 20:00, біля парламенту
  • Любляна, 17:00, Šubičeva ulica 4, Ljubljana
  • Брюссель 13.10, 15:30, штаб-квартира НАТО (Bld Leopold III 1110)

Акції протесту у європейських містах: деталі
Де пройдуть акції у підтримку України / Інфографіка 24 канал

Масовані ракетні удари по Україні: головне

  • Росія завдала ракетних ударів по Києву, Хмельницькому, Львову, Житомиру, Дніпру та інших містах. Загалом по території України було випущено 84 ракети, 43 з них збиті.
  • Ударами було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури у 8 регіонах та Києві.
  • Внаслідок обстрілів, за даними поліції, 11 українців загинули, ще близько 60 дістали поранення.
  • Україна від завтра з 11 жовтня припиняє експорт електроенергії.

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