Більшість акцій відбудеться сьогодні, 10 жовтня, якщо не зазначено іншого. Людей просять виходити на мітинги, аби світ знав, що Росія країна-терорист.
Увага Масована ракетна атака України: що зараз відбувається у містах
Польща:
- Варшава, 18:00, посольство рф (ul. Belwederska, 49)
- Ґданськ, 15:30-17:30, Генеральне консульство рф (ul. Stefan Batorego, 15)
- Вроцлав, 17:00 (Rynek)
- Краків, 19:30 (Rynek) 19:30
Німеччина
- Берлін, 18:30, Gendarmenmarkt
- Аахен о 18:00 на Willy-Brandt-Platz
- Бохум о 18:00 навпроти вокзалу
- Бонн о 19:00 на площі ринок
- Бремен, 18:00, Bahenhofvorplatz
- Гамбург о 16:00 Hachmannplatz
- Дюсельдорф о 19:00 на Карнеліусплатц
- Кельн о 18:30 на Neumarkt
- Констанць о 18:00 в Stadtgarten
- Майнц о 19:00 на Gutenbergplatz
- Мюнхен з 15:00 до 20:00 Prinz-Carl-Palais (біля Staatskanzleі), Von-der-Tann -Straße.
- Нюрнберг о 19:00 на Hallplatz
- Штутгарт о 17:30 на Schlossplatz
Інші країни
- Лондон, 18-20:00, 10 Downing Street
- Лісабон, 20:00, посольство рф (R. Visc de Santarem 57)
- Порту, 18:30, Prace de Gomes Teixeira
- Афіни, 18:00, біля російського посольства та Салоніках на пл. Арістотеля
- Братислава, 18:00 Viedenská
- Бухарест, 19:30, Посольство України (Bulevardur Aviatorilor, 24)
- Антверпен, 18:00, Operaplien
- Гельсінкі, 18:00, пам'ятник Маннергейму
- Прага, 10 та 11 жовтня, 18:00, Вацлавська площа
- Тбілісі, 20:00, біля парламенту
- Любляна, 17:00, Šubičeva ulica 4, Ljubljana
- Брюссель 13.10, 15:30, штаб-квартира НАТО (Bld Leopold III 1110)
Де пройдуть акції у підтримку України / Інфографіка 24 канал
Масовані ракетні удари по Україні: головне
- Росія завдала ракетних ударів по Києву, Хмельницькому, Львову, Житомиру, Дніпру та інших містах. Загалом по території України було випущено 84 ракети, 43 з них збиті.
- Ударами було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури у 8 регіонах та Києві.
- Внаслідок обстрілів, за даними поліції, 11 українців загинули, ще близько 60 дістали поранення.
- Україна від завтра з 11 жовтня припиняє експорт електроенергії.
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