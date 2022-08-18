У зверненні йдеться про санкції та інші обмеження проти росії
Представники Stand with Ukraine Gothenburg та Nordic Ukraine Forum зустрілися з держсекретарем Магнусом Нільссоном з МЗС Швеції, щоб передати звернення до лідерів груп парламенту Швеції із закликом визнання росії країною-терористом. Звернення також було надіслано членам комітету у закордонних справах.
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У зверненні організації наголосили на актах тероризму з боку росії. Йдеться не тільки про обстріли, але й тортури, викрадення, зґвалтування і депортацію.
росія за допомогою своїх збройних сил взяла у заручники всю Україну та свідомо і систематично обирає для бомбардувань цивільні об'єкти,
– заявляють ініціатори звернення зі Stand with Ukraine Gothenburg.
У зверненні до шведського парламенту організації перераховують ряд пунктів, які потрібно вжити. Окрім визнання росії країною-терористом та покарання воєнних злочинців, пропонуються "активні зусилля для отримання доказів для майбутніх судових процесів за воєнні злочини, та визнання тісних зв'язків білорусі з кремлем змовою з терористичною організацією".
В організації Stand With Ukraine Gothenburg повідомили, що серед пропозицій є також додаткові фінансові та правові санкції проти організацій, осіб та компаній, які підтримують економічні чи інші зв'язки з росією.
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Повідомляється, що депутат Соціал-демократичної партії Андерш Остерберг направив письмовий запит міністерці закордонних справ Швеції Анн Лінде на ту ж тему.
Під час зустрічі також обговорювалося питання оформлення віз для громадян росії.
На зустрічі говорили про надання військової допомоги Україні
Аліна Зубкович, голова Nordic Ukraine Forum, в коментарі 24 каналу прокоментувала звернення до шведського парламенту.
Як розповіла Аліна Зубкович, під час зустрічі не тільки передали лист, а також говорили "про наше бачення того, які дії мають бути імплементовані для підтримки України". Зокрема, йдеться про надання військової допомоги Україні.
Окрім того, що росія поводиться як країна-терорист і діалог з нею абсолютно не працює, ми аргументували важливість посилення санкцій для росії, та продовження надання зброї для України,
– сказала голова Nordic Ukraine Forum.
За її словами, зустріч пройшла тепло, "і було цілком зрозуміло, що Швеція підтримує наші аргументи". Зокрема, в МЗС Швеції згадали про обстріли Запорізької АЕС та небезпеку, яку це несе для всієї Європи.
"Також доволі можлива підтримка в питанні запровадження візи для росіян", – сказала Аліна Зубкович.
У Nordic Ukraine Forum не очікують, що росію відразу визнають спонсором тероризму. Та Аліна Зубкович наголосила, що у Швеції питання ізоляції росії є дуже актуальним.
Сам факт того, що МЗС погодились зробити таку зустріч та прийняти в нас лист, який містить саме цю назву, говорить про те, що питання ізоляції росії і сприйняття її як країни-терориста є наразі дуже актуальним для Швеції. Ми не очікуємо, що вже завтра нордичні країни зроблять цей крок і визнають її країною-терористом, але це показує правильний напрямок їх політики щодо країни, яка розпочала і продовжує криваву війну,
– резюмувала вона.
У Латвії визнали росію країною-спонсором тероризму
- Сейм Латвії 11 серпня визнав росію державою, яка спонсорує тероризм у світі. Рига також закликала Євросоюз припинити видавати візи громадянам росії та білорусі.
- Як відомо, у країнах ЄС точиться дискусія щодо того, аби заборонити видачу туристичних віз росіянам. На цьому наполягає Фінляндія та Естонія.
- Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вважає, що росіянам слід обмежити видачу туристичних віз на загальноєвропейському рівні.
- У серпні президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в'їзд усім громадянам росії. За його словами, заборона на в'їзд змусить росіян змінити думку щодо агресії проти України.
- Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує відповідну заборону. Шольц наголосив на тому, що важливо не ускладнювати життя опонентам кремля.
- У Європейській комісії заявили, що не можуть ухвалити рішення про повну заборону віз для громадян росії. Повідомляється, що такий крок можуть вжити самостійно країни ЄС.
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