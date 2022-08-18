У зверненні йдеться про санкції та інші обмеження проти росії

Представники Stand with Ukraine Gothenburg та Nordic Ukraine Forum зустрілися з держсекретарем Магнусом Нільссоном з МЗС Швеції, щоб передати звернення до лідерів груп парламенту Швеції із закликом визнання росії країною-терористом. Звернення також було надіслано членам комітету у закордонних справах.

До теми США поки опираються визнанню росії державою-терористкою, – Кулеба

У зверненні організації наголосили на актах тероризму з боку росії. Йдеться не тільки про обстріли, але й тортури, викрадення, зґвалтування і депортацію.

росія за допомогою своїх збройних сил взяла у заручники всю Україну та свідомо і систематично обирає для бомбардувань цивільні об'єкти,

– заявляють ініціатори звернення зі Stand with Ukraine Gothenburg.

У зверненні до шведського парламенту організації перераховують ряд пунктів, які потрібно вжити. Окрім визнання росії країною-терористом та покарання воєнних злочинців, пропонуються "активні зусилля для отримання доказів для майбутніх судових процесів за воєнні злочини, та визнання тісних зв'язків білорусі з кремлем змовою з терористичною організацією".

В організації Stand With Ukraine Gothenburg повідомили, що серед пропозицій є також додаткові фінансові та правові санкції проти організацій, осіб та компаній, які підтримують економічні чи інші зв'язки з росією.

Новини за темою москва пригрозила США розривом дипвідносин у разі визнання росії спонсором тероризму

Повідомляється, що депутат Соціал-демократичної партії Андерш Остерберг направив письмовий запит міністерці закордонних справ Швеції Анн Лінде на ту ж тему.

Під час зустрічі також обговорювалося питання оформлення віз для громадян росії.

На зустрічі говорили про надання військової допомоги Україні

Аліна Зубкович, голова Nordic Ukraine Forum, в коментарі 24 каналу прокоментувала звернення до шведського парламенту.

Як розповіла Аліна Зубкович, під час зустрічі не тільки передали лист, а також говорили "про наше бачення того, які дії мають бути імплементовані для підтримки України". Зокрема, йдеться про надання військової допомоги Україні.

Окрім того, що росія поводиться як країна-терорист і діалог з нею абсолютно не працює, ми аргументували важливість посилення санкцій для росії, та продовження надання зброї для України,

– сказала голова Nordic Ukraine Forum.

За її словами, зустріч пройшла тепло, "і було цілком зрозуміло, що Швеція підтримує наші аргументи". Зокрема, в МЗС Швеції згадали про обстріли Запорізької АЕС та небезпеку, яку це несе для всієї Європи.

"Також доволі можлива підтримка в питанні запровадження візи для росіян", – сказала Аліна Зубкович.

У Nordic Ukraine Forum не очікують, що росію відразу визнають спонсором тероризму. Та Аліна Зубкович наголосила, що у Швеції питання ізоляції росії є дуже актуальним.

Сам факт того, що МЗС погодились зробити таку зустріч та прийняти в нас лист, який містить саме цю назву, говорить про те, що питання ізоляції росії і сприйняття її як країни-терориста є наразі дуже актуальним для Швеції. Ми не очікуємо, що вже завтра нордичні країни зроблять цей крок і визнають її країною-терористом, але це показує правильний напрямок їх політики щодо країни, яка розпочала і продовжує криваву війну,

– резюмувала вона.

У Латвії визнали росію країною-спонсором тероризму

Сейм Латвії 11 серпня визнав росію державою, яка спонсорує тероризм у світі. Рига також закликала Євросоюз припинити видавати візи громадянам росії та білорусі.

Як відомо, у країнах ЄС точиться дискусія щодо того, аби заборонити видачу туристичних віз росіянам. На цьому наполягає Фінляндія та Естонія.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вважає, що росіянам слід обмежити видачу туристичних віз на загальноєвропейському рівні.

У серпні президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в'їзд усім громадянам росії. За його словами, заборона на в'їзд змусить росіян змінити думку щодо агресії проти України.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує відповідну заборону. Шольц наголосив на тому, що важливо не ускладнювати життя опонентам кремля.

У Європейській комісії заявили, що не можуть ухвалити рішення про повну заборону віз для громадян росії. Повідомляється, що такий крок можуть вжити самостійно країни ЄС.

Раніше – у росії панікують через визнання спонсором тероризму: дивіться відео