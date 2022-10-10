Близько 10 години "прилетіло" у Харків. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, про це написали місцеві засоби масової інформації.
Читайте також У Києві припинили рух червоною лінією метро: усі станції працюють як укриття
Ситуація у Харкові після вибухів
"Суспільне" повідомило, що в місті перебої зі світлом – про це медіа інформують місцеві жителі.
У різних районах Харкова та передмісті зникло світло,
– зазначили журналісти.
Голова харківської Обласної державної адміністрації Олег Синєгубов закликав берегти себе залишатись в укриттях жителів міста. Слід пам'ятати, що Росія – це терористична держава та воює з мирними українцями.
Варте уваги – морпіхи атакують російську армію: дивіться відео