Близько 10 години "прилетіло" у Харків. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, про це написали місцеві засоби масової інформації.

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Ситуація у Харкові після вибухів

"Суспільне" повідомило, що в місті перебої зі світлом – про це медіа інформують місцеві жителі.

У різних районах Харкова та передмісті зникло світло,

– зазначили журналісти.

Голова харківської Обласної державної адміністрації Олег Синєгубов закликав берегти себе залишатись в укриттях жителів міста. Слід пам'ятати, що Росія – це терористична держава та воює з мирними українцями.

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