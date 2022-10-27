В Харьковской области СБУ задержала еще одну вражескую приспешницу. Предательницей оказалась бывшая сотрудница регионального подразделения почтовой связи.

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Женщина решила стать "почтальонкой" оккупантов

Колаборантка добровольно присоединилась к рядам оккупационной администрации, где возглавила созданную захватчиками местную "почту".

При этом она обворовала одно из городских отделений "Укрпочты" и передала агрессорам почти 2 миллиона гривен, уплаченных гражданами за услуги госпредприятия.

Предательница вербовала своих коллег и призвала отдавать деньги "Укрпочте"

Женщина формировала подконтрольную России почтовую сеть в тогда еще оккупированных Балаклее и Изюме. Она планировала получить от бывших коллег электронные ключи доступа к системам администрирования и базам данных абонентов. Также призвала их переходить на сторону врага и передавать на баланс России госимущество "Укрпочты".

После освобождения региона злоумышленница пыталась скрываться от правосудия, но сотрудники СБУ своевременно уличили ее. Ей уже сообщили о подозрении.

У почты оккупантов тоже есть убытки

Напомним, что всего за 3 месяца полномасштабного вторжения российские захватчики отправили в Россию 58 тонн награбленного в Украине имущества.

Но война против Украины все же отрицательно сказалась на почтах агрессоров. Ассоциация Европейских государственных почтовых операторов PostEurop приостановила членские права почты России и Беларуси. Это первый прецедент в истории существования PostEur.

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